Вакцина проти COVID-19 може викликати певні побічні ефекти: біль у руці, температуру та озноб. Існують певні продукти, які допоможуть мінімізувати негативні симптоми та підтримати імунну систему.

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Як підготувати організм до вакцинації

Додайте у раціон протизапальні продукти

Поки немає конкретних досліджень, які б доводили позитивний вплив протизапальних продуктів та полегшення симптомів після вакцинації, проте вони точно не завадять вашому організму. Високопоживна їжа допомагає краще працювати імунній системі. Тому у раціон варто включити фрукти та овочі.



Додайте фрукти у раціон / Фото Unsplash

Здорова дієта, яка підтримується протягом тривалого періоду, може покращити імунну реакцію та допомогти нам краще боротися з інфекціями та, можливо, підвищити імунну відповідь на вакцинацію,

– пояснює доктор медицини Луїс Малінов.

Варто віддавати перевагу корисній їжі та виключити оброблену. Зосередьтесь на споживанні горіхів, риби, фруктів та овочів. Протизапальними властивостями також володіє куркума – це спеція, яку можна додавати в їжу або вживати в чай. Риба також протизапальна: лосось, скумбрія, сардини, анчоуси та оселедець мають найбільше протизапальних жирів омега-3. Після вакцинації експерти рекомендують приготувати курячий суп з локшиною або мати під рукою якусь іншу корисну страву.

Не вакцинуйтесь на голодний шлунок



Краще перекусити перед вакцинацією / Фото Unsplash

Немає потреби мучити себе голодом ніч перед вакцинацією та вранці. Ця процедура не вимагає цього, на відміну від багатьох інших. Навпаки, якщо ви нічого не їли зранку, є більша ймовірність втратити свідомість. Тому сміливо снідайте.

Ви можете віддавати перевагу необробленим продуктам, наприклад, йогурту, фруктам, яйцям чи здоровому батончику. Якщо після вакцинації вас турбує біль у руці чи інші побічні ефекти, не варто хвилюватись. Це сигнал про те, що ваша імунна система працює. Можете проконсультуватись із сімейним лікарем та запитати, які безрецептурні знеболювальні ліки ви можете прийняти для полегшення симптомів.

Чи можна вживати алкоголь



Алкоголь не варто вживати перед вакцинацією / Фото Unsplash

Поки немає конкретних доказів щодо зниження ефективності вакцини через вживання алкоголю. Проте лікарі все ж рекомендують утриматись від вживання таких напої за день до і день після вакцинації. Це пов'язано з тим, що алкоголь пригнічує імунну систему і призводить до зневоднення, що може ускладнити симптоми після вакцинації. Загалом, вживання алкоголю послаблює здатність організму боротися з інфекціями та збільшує ризик ускладнень під час захворювань.

Багато пийте

Багато лікарів наголошують на тому, що до та після вакцинації від COVID важливо підтримувати водний баланс в організмі. Так він буде краще працювати, а ризик втратити свідомість, якщо ви боїтесь голки, буде набагато нижчим.

Якісний сон



Подбайте про сон / Фото Unsplash

Перед вакцинацією варто добре виспатись – це дуже важливо для вашого організму. Один неякісний нічний відпочинок може знизити імунну функцію до 70%.

Ваше тіло використовує сон, щоб відновити свої захисні сили, а хронічне недосипання насправді пригнічує вашу імунну систему,

– пояснює Луїс Малінов.

На роботу імунних системи також негативно впливає стрес.

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Чи варто працювати

Якщо після вакцинації ви почуваєтесь погано – відпочинок вам просто необхідний. Якщо ж вам потрібно швидко прийти у форму і часу на ліжко немає, спробуйте відновити сили за допомогою швидкої ходьби, яка покращує кровообіг. Доктор Луїс Малінов також наголошує, що активний спосіб життя є дуже важливим для вашого організму, тому потрібно постійно займатись спортом.