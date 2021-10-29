З гарбуза можна приготувати велику кількість смачних страв. Експериментувати можна нескінченно, адже цей сезонний овоч, окрім чудового смаку, володіє ще й низкою корисних властивостей для організму.

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1. Зміцнює імунітет

Сезонний суперфуд: 10 корисних властивостей гарбуза / Фото unsplash

Гарбуз, як і будь-який інший сезонний овоч, багатий вітамінами, мінералами, зокрема в його складі присутні каротин, пектини, вітаміни С, Е, групи В, РР, рідкісні вітаміни Т і К, цинк, магній, кальцій, ферменти, білки, клітковина, крохмаль. А ще в гарбузі у великій кількості містяться цінні антиоксиданти, які зміцнюють імунітет і допомагають підвищити захисні сили організму.

Що додати в раціон: лате з гарбуза.

2. Покращує травлення

Регулярне вживання гарбуза покращує роботу шлунково-кишкового тракту і нормалізує травлення. Так, гарбуз допомагає при закрепах, діареї та інших порушеннях в роботі шлунково-кишкового тракту.

Що додати в раціон: суп-пюре з гарбуза

3. Знижує шкідливий холестерин

Дослідники з Кембридзького університету встановили, що гарбуз і корисні речовини, присутні в його складі, мають здатність знижувати рівень шкідливого холестерину.

Що додати в раціон: запечений гарбуз.

4. Лікує акне

Гарбуз просто ідеально підходить на роль інгредієнта поживних масок для обличчя і тіла. Натуральні маски на основі гарбуза усувають жирний блиск і ефект лискучою шкіри, допомагають в лікуванні вугрової висипки і прекрасно тонізують шкіру.

Як зробити маску: до кількох ложок протертого гарбуза додайте чайну ложку меду і жовток одного яйця. Це маска універсальна, відтак підходить для будь-якого типу шкіри. Тримати її потрібно на обличчі півгодини, після чого шкіра стає молодою та свіжою.

5. Прискорює обмін речовин

Сезонний суперфуд: 10 корисних властивостей гарбуза / Фото unsplash

Регулярне вживання гарбуза прискорює обмінні процеси в організмі. Це пов'язано з тим, що в його складі присутній вітамін К. Швидкий метаболізм сприяє очищенню організму і зниженню ваги. Так що гарбуз є просто незамінним продуктом для тих, хто стежить за своєю фігурою і намагається правильно харчуватися. При цьому гарбуз має настільки м'якою дією, що її можуть їсти навіть люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Що додати в раціон: гарбузове варення з обліпихою.

6. Сприятливо впливає на статеву систему

Мало хто знає, що гарбуз за своїми корисними властивостями нагадує природний афродизіак. Цей овоч найсприятливішим чином діє на здоров'я статевої системи як чоловіків, так і жінок. Правда, для більшого ефекту потрібно їсти не тільки м'якоть, але і гарбузове насіння. Саме останні так корисні для інтимного здоров'я.

Що додати в раціон: гарбузовий хліб з гарбузовим насінням.

7. Ідеально підходить для дієтичного харчування

Дієтологи обожнюють гарбуз. Рідко зустрінеш продукт, який був би надзвичайно корисний для здоров'я, але при цьому мав низькою калорійністю. Попри високу живильну цінність, в 100 грамах цього овоча міститься всього лише 22 калорії.

Що додати в раціон: карпачо з гарбуза.

8. Позитивно впливає на кровотворний процес

Сезонний суперфуд: 10 корисних властивостей гарбуза / Фото unsplash

У складі гарбуза присутні залізо, мідь і фосфор. Ці елементи відомі тим, що вони позитивно впливають на процес кровотворення в організмі. Якщо ви полюбите гарбуз і будете намагатися готувати її регулярно, то це стане відмінною профілактикою недокрів'я і атеросклерозу.

Що додати в раціон: фритата з гарбузом.

9. Заспокоює нервову систему

Гарбуз заспокоює нервову систему. Якщо ви спостерігаєте у себе безпричинне відчуття тривожності або дратівливості, то приготуйте на ніч гарбузовий напій. Вранці прокинетеся в прекрасному настрої.

Що додати в раціон: гарбузовий сік зі столовою ложкою меду.

10. Нормалізує роботу серця і судин

Гарбуз багатий калієм. Цей елемент дуже важливий для здоров'я серця і судин. А ще яскравий овоч покращує згортання крові, перешкоджаючи виникненню тромбів.

Що додати в раціон: гарбузове пюре.