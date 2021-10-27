Згідно з рекомендаціями Національної академії наук, інженерії та медицини жінкам варто вживати 2,7 літра рідини на день, а чоловікам – 3,7 літра. Близько 20% рідини ми можемо отримати з їжі, а інші 80% – з напоїв. Але які саме напої потрібно вживати та чи можна пити чай для того, аби підтримувати баланс рідин.

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Вода чи чай: що краще зволожує?



Чи можна пити чай замість води / Фото Unsplash

Чай переважно складається з води та кофеїну, який вважається легким сечогінним засобом. Існує думка, що чай з кофеїном призводить до зневоднення і його не можна вживати для зволоження. Проте це не так. Кофеїну у чаї міститься зовсім мало, тому його вплив на організм теж мінімальний. Деякі дослідження доводить, що кофеїн може діяти як сечогінний засіб лише тоді, коли ви споживаєте більше, ніж 500 міліграмів на день, це близько 11 – 18 чашок чаю. Тому цей напій можна сміливо зараховувати у список рідин замість води.

Які види чаю краще обирати для звоження



Існує кілька видів чаю / Фото Unsplash

Існує чимало сортів чаю. Всі вони мають різний склад та вміст кофеїну. На зволоження впливає і міцність чаю: чим довше ви запарюєте пакетик, тим більше кофеїну буде у вашому напої.

Чим більше кофеїну, тим менше зволожує чай.

Чорний чай містить близько 47 міліграмів кофеїну в одній чашці та здатний зволожувати краще, ніж кава, яка містить 96 міліграмів.

містить близько 47 міліграмів кофеїну в одній чашці та здатний зволожувати краще, ніж кава, яка містить 96 міліграмів. Білий чай очолює другу позицію та містить менше кофеїну, ніж чорний, і більше, ніж зелений, а це 32 – 37 міліграмів кофеїну на чашку.

очолює другу позицію та містить менше кофеїну, ніж чорний, і більше, ніж зелений, а це 32 – 37 міліграмів кофеїну на чашку. Зелений чай подарує вам краще зволоження, адже містить на половину менше кофеїну, ніж чорний чай. В одній чашці всього 28 міліграмів.

подарує вам краще зволоження, адже містить на половину менше кофеїну, ніж чорний чай. В одній чашці всього 28 міліграмів. Чай без кофеїну виготовляють з чайного листя, з якого видаляють кофеїн. Готовий продукт може містити максимум 2 міліграми на чашку, тому він безпечний та його можна вживати замість води.

виготовляють з чайного листя, з якого видаляють кофеїн. Готовий продукт може містити максимум 2 міліграми на чашку, тому він безпечний та його можна вживати замість води. Трав'яні чаї виготовляються не з чайного листя, яке містить кофеїн, а з сухих квітів, листя, насіння або коренів інших рослин. Він природно не містить кофеїну, тому чудово підходить для гідратації.

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Поживні властивості чаю



Чай дуже корисний / Фото Unsplash

Чай має чимало переваг та принесе організму багато користі. Всі заварені сорти дуже низькокалорійні: згідно з даними Міністерства сільського господарства США, зелений, чорний і чай без кофеїну містять лише 2 калорії на чашку. "Додати" калорій можна за допомогою меду, цукру або вершків.

До того ж цей напій містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Зелений чай є справжнім джерелом флавоноїдів, регулярне вживання яких допоможе знизити кров'яний тиск, рівень холестерину та тригліцеридів. За даними Harvard Health Publishing чай також сприяє зниженню ризику серцевих захворювань, раку та діабету. А результати дослідження, яке було проведене в грудні 2017 року та опубліковане в журналі Food Quality and Preference, свідчать, що вживання чаю може навіть допомогти покращити творче мислення.