Здорово 24 діляться з вами ще одним цікавим способом приготування макаронів. Соус з м'яти та мигдалю точно буде вам до вподоби.
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Рецепт пасти з м'ятою та мигдалем
Соус песто з мигдалем / Фото Unsplash
Інгредієнти
- пів кілограма пасти пенне;
- 1 склянка петрушки;
- пів склянки листя м'яти
- пів склянки смаженого мигдалю;
- 1 перець чилі;
- 1 зубчик часнику;
- 1 столова ложка соку лайму;
- пів склянки оливкової олії;
- сіль та перець.
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Спосіб приготування
Приготуйте пасту з м'ятою та мигдалем / Фото Womens Health
Крок 1. Наберіть у каструлю воду, закип'ятіть, висипте макарони та готуйте відповідно до інструкції. Після цього потрібно вилити зайву воду і перемісти макарони у велику місткість.
Крок 2. За цей час приготуйте соус песто. Помістіть у блендер петрушку, м'яту, мигдаль, подрібнений перець чилі без кісточок, часник, сік лайма та 1/4 чайної ложки солі. Перетворіть всі інгредієнти в однорідну суміш, додайте оливкову олію і ще раз добре перемішайте.
Крок 3. Соус вилийте у місткість з макаронами, зверху приправте олією, сіллю та перцем і добре перемішайте. Подавати такий гарнір можна з рибою, морепродуктами та м'ясом.