Зокрема нещадний вплив на самопочуття має й сама пандемія: люди втрачали близьких та друзів, роботу та фінансову безпеку, а також свою ідентичність та контроль над життям. Все це є одним великим травматичним досвідом, який по-різному вплинув на кожного. Про симптоми посттравматичного стресового розладу та способи їх усунення читайте далі у нашому матеріалі.

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Симптоми посттравматичного стресового розладу

Ви на межі

Якщо вас лякають навіть дрібниці, ви надаєте всьому особливого трагічного значення і постійно ставитесь до речей, що вас оточують, з особливою пильністю – це негативний наслідок пандемії. Після травматичної події люди із стресовим розладом, як правило, постійно перебувають у стані тривоги та очікування якоїсь небезпеки. Це негативно впливає на концентрацію, уважність та пам'ять.



COVID-19 негативно впливає на психологічне здоров'я / Фото Unsplash

Ви почуваєтесь втомленими

Цей симптом не належить до традиційних ознак постравматичного синдрому. Проте COVID-19 змінив це уявлення. Багато людей відчувають сильне емоційне та фізичне виснаження. Це відбувається через постійну напругу і стан тривоги. В організмі спрацьовує реакція "бийся або втікай", яка вимагає чимало енергії.

Ви постійно чимось невдоволені



Негативне мислення – це ознака ПТСР / Фото Unsplash

Травми часто призводять до нав'язливого негативного мислення. В час пандемії та щоденних негативних новин людям важко думати про щасливе майбутнє і позитивно оцінювати події. Дехто навіть страждає через негативне сприйняття себе та низьку самооцінку.

Ви відчуваєте біль

Хронічний стрес також впливає наше фізичне здоров'я, а саме призводить до зниження імунної функції. До того ж постійне відчуття напруги з часом може викликати болі у всьому тілі, які проявляються у різні способи: хтось жаліється на мігрень та головні болі, а інші страждають через проблеми з травленням, підвищений артеріальний тиск, біль у спині чи суглобах.

Ви погано спите



Сон дуже важливий для організму / Фото Unsplash

Стреси також призводять до розладів сну, зокрема безсоння, проблем із засипанням та кошмарів. Дослідження підтверджують, що 91% людей з ПТСР мають проблеми зі сном. Часто їм не надають значення, проте такі проблеми не можна ігнорувати. Сон відповідає за відновлення усіх процесів та органів, тому він має бути здоровим та міцним.

Ви уникаєте спілкування та людей

Уникнення та відсторонення – ще один наслідок посттравматичного розладу. Через пандемію COVID-19 багато людей мають труднощі з відновленням комунікації. Вони не завжди розрізняють соціальне та психологічне дистанціонування. Адже страх бути соціальним далеко не береже вас від коронавірусної хвороби, а лише поглиблює ваші тривоги.

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Як боротись з посттравматичним синдромом



Відновлюйте соціальні зв'язки / Фото Unsplash

Крок 1. Подумайте, коли вперше ці симптоми перетворились у проблему. Адже всі вони мають відповідний рівень. Якщо вони заважають вам працювати та жити, з ними потрібно боротись. Ви можете спробувати знайти відповідь у книгах або ж звернутись за допомогою до психолога.

Крок 2. Не менш важливою є самостійна робота над собою та розвиток здорових механізмів подолання стресу. Змушуйте себе виходити з зони комфорту та спілкуватись з людьми, займайтеся спортом і, головне, прислухайтеся до свого організму. Дозвольте собі обдумувати свої емоції у власному темпі.