Як харчуватися, щоб ваш організм щодня отримував ці нутрієнти у достатній кількості? Читайте на Здорово!
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За що відповідають калій і магній
Калій
Калій – це макроелемент, який допомагає контролювати артеріальний тиск і регулювати водно-електролітний баланс. Після магнію, кальцію і натрію це – один із основних клітинних електролітів у нашому організмі.
Він покращує роботу двох систем – нервової і серцево-судинної, та забезпечує метаболізм білків і вуглеводів.
В організмі налічується чотири його "склади". Це:
- скелетні м'язи;
- червоні кров'яні тільця, які ми називаємо еритроцитами;
- печінка;
- кістки.
При кишково-шлункових розладах, захворюваннях нирок, погрішностях у дієті або алкоголізмі концентрація цього елементу знижується. Крім того, причиною нестачі калію може стати прийом діуретиків (сечогінних засобів).
Магній
- бере участь у метаболізмі, правильній побудові кісток і зубів (разом із кальцієм та вітаміном D), вберігає від виникнення остеопорозу, усуває біль у суглобах;
- позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам'ять і концентрацію уваги, усуває хронічну втому та сонливість;
- регулює кров'яний тиск;
- знижує ризик серцевих нападів і запобігає аритмії;
- захищає від розвитку цукрового діабету 2-ого типу та його ускладнень, мігрені, ожиріння, атеросклерозу й астми;
- зменшує тривожні та депресивні стани;
- полегшує симптоми у жінок у передменструальний період;
- зміцнює імунітет;
- запобігає утворенню каменів у нирках;
- поліпшує травні процеси;
- допомагає належно функціонувати щитоподібній залозі, а організму – справлятися з токсичними речовинами, такими як кадмій чи ртуть;
- покращує засвоєння вітамінів А, Е, К і D;
- сприяє регенерації (загоєнню ран та зрощенню переломів);
- володіє протизапальними властивостями.
Чому виникає дефіцит цих мікроелементів
Нестача магнію тісно пов'язана з нестачею калію. Чому так відбувається? На тлі дефіциту калію погіршується абсорбція магнію у нирках, у результаті чого виникає дефіцит ще й цього хімічного елементу.
Кожен із цих електролітів впливає на функції багатьох органів, ось чому важливо контролювати рівні обох.
Магній задіяний у понад 300 процесах в організмі / Фото women'stime
І калій, і магній, які надходять в організм з їжею, всмоктуються у тонкій кишці і недостатнє їх поступлення (наприклад, внаслідок недоїдання) може призвести до нестачі цих нутрієнтів.
Які ще можуть бути причини дефіциту калію і магнію:
- блювота (приміром, у вагітних);
- пронос (наприклад, при харчовому отруєнні);
- розлади харчової поведінки (анорексія, булімія тощо);
- вживання спиртних напоїв;
- прийом послаблюючих засобів, ліків від астми, сечогінних препаратів, антибіотиків (зокрема тетрацикліну);
- застосування гормональних контрацептивів;
- залежність від кави;
- хронічні патології нирок;
- хвороби тонкого кишечника;
- хронічне обструктивне захворювання легень;
- цукровий діабет;
- інтенсивні фізичні навантаження;
- хронічний стрес, психотравма, інші психологічні проблеми.
4 важливі речі, які ви повинні знати про калій:
- Калій регулює роботу нервової системи і відповідає за напруження м'язів.
- Надлишок калію називається "гіперкаліємією". Його симптомами є:
- апатія;
- судоми;
- спазми;
- проблеми з серцем.
Гіперкаліємія загрожує:
- виникненням виразкової хвороби;
- гіперінсулінізмом;
- кровотечами;
- смертю людини.
- Нормальний рівень калію у крові – 3,5-5,5 мілімоль/літр. Порушення балансу електролітів, пов’язане з дефіцитом калію називається "гіпокаліємією". Його виявляють у пацієнтів з рівнем калію менш, ніж 3,5 мілімоль/літр. Помірна гіпокаліємія виникає при рівні від 2,5 до 3,0 мілімоль/літр. Важка – при рівні нижче 2,5 мілімоль/літр.
- Дефіцит калію може призводити до:
- підвищення артеріального тиску;
- появи набряків;
- посмикування м'язів.
2 важливі речі, які вам слід знати про магній:
- Надлишок магнію називається "гіпермагніємією". Як правило, виникає у людей з:
- недостатньою функцією щитоподібної залози (гіпотиреозом) або кори наднирників;
- нирковою недостатністю;
- новоутворами.
Симптоми гіпермагніємії:
- слабкість, запаморочення;
- низький кров'яний тиск;
- нудота, блювання;
- зниження м’язової сили;
- аритмія;
- утруднене дихання.
- Купуючи добавки з вмістом магнію, переконайтеся, що до складу препарату входить також вітамін В6 – без нього цей мікроелемент не буде добре засвоюватися.
Як проявляється нестача калію й магнію
Симптоми дефіциту цих нутрієнтів утруднюють повсякденне функціонування. Ознаки нестачі калію і магнію, які зустрічаються найчастіше:
- постійні втома й слабкість;
- тремор м'язів, у тому числі посмикування повік і литок;
- болісні спазми, біль у м'язах і суглобах;
- шкірні проблеми (пацієнти скаржаться на появу вугрів, погіршення стану шкірних покривів, сухість шкіри);
- відчуття серцебиття, інші проблеми зі серцем;
- гіпертонія;
- набряки, оніміння кінцівок, відчуття "повзання мурах" по долонях і стопах;
- болісні менструації;
- посилення симптомів менопаузи;
- порушення кровообігу;
- запаморочення, головний біль;
- погіршення стану і випадіння волосся, ламкість нігті;
- закрепи;
- зниження імунітету;
- апатія;
- гіперактивність, дратівливість;
- поганий настрій, плаксивість, тривожність, депресивні розлади;
- безсоння.
Як підтримати нормальний рівень цих мікроелементів в організмі
Їжте продукти, збагачені ними.
Продукти, які містять калій / Фото autogear
Найбільше калію міститься у:
- абрикосах (особливо у куразі);
- сушених яблуках;
- родзинках;
- бананах;
- ківі;
- грейпфрутах та інших цитрусових;
- картоплі, у тому числі солодкій (бататі);
- помідорах;
- волоських горіхах і фісташках;
- ріпі;
- часнику;
- авокадо;
- броколі;
- бобових (горосі, сої, сочевиці);
- гарбузі;
- сливах;
- соняшниковому насінні;
- маці;
- какао.
В яких продуктах скільки калію міститься. Порівняльна таблиця
|Продукт
|Міліграмів у 100 грамах продукту
|Продукт
|Міліграмів у 100 грамах продукту
|Молоко
|138
|Гречана каша
|443
|Домашній сир
|96
|Коричневий рис
|260
|Яловича вирізка
|382
|Біла квасоля
|1188
|Куряча грудинка
|385
|Картопля
|443
|Курага
|1666
|Інжир
|938
|Банани
|395
|Авокадо
|600
|Селера
|320
|Грейпфрут
|277
|Помідори
|282
|Ківі
|290
Добова потреба калію для немовлят віком до шести місяців становить 400 міліграмів.
Для дітей:
- віком від 6 до 12 місяців – 700 міліграмів;
- від 1 до 3 років – 2400 міліграмів;
- від 4 до 6 – 3100 міліграмів;
- від 7 до 9 – 3700 міліграмів;
- від 10 до 12 – 4100 міліграмів.
Для підлітків віком від 13 до 18 років та дорослих потреба у калії становить 4700 міліграмів на добу. Вагітним жінкам і жінкам, які годують грудьми цю кількість необхідно збільшити до 5100 міліграмів.
Найкращим джерелом магнію є:
- гарбузове насіння;
- висівки;
- волоський горіх;
- мигдаль;
- яблука;
- гречка;
- кріп;
- петрушка;
- шпинат;
- цільнозерновий хліб.
В яких продуктах скільки магнію міститься. Порівняльна таблиця
|Продукт
|Міліграмів у 100 грамах продукту
|Пшеничні висівки
|490
|Какао 16%
|420
|Насіння соняшника
|359
|Мигдаль
|269
|Гречана каша
|218
|Соя
|216
|Арахіс
|180
|Біла квасоля
|169
|Насіння кунжуту
|167
|Темний шоколад
|165
|Фісташки
|158
|Фундук
|140
|Мюслі з родзинками і горіхами
|136
|Вівсяні пластівці
|129
|Десертний шоколад
|129
|Горох
|124
|Коричневий рис
|110
|Пшоно
|100
|Грецькі горіхи
|99
|Молочний шоколад
|97
|Кокосова стружка
|90
|Зелень петрушки
|89
|Сушений інжир
|78
|Червона сочевиця
|71
|Сушені фініки
|54
|Шпинат
|53
|М'ята
|43
|Курага
|42
|Оселедець
|39
|Авокадо
|39
|Індича грудка
|35
|Куряча грудка
|33
|Банан
|33
|Сардини
|31
|Макрель
|30
|Копчений лосось
|30
|Свиняча корейка (сиров'ялена)
|24
|Баранина
|23
|Диня
|23
|Малина
|20
|Білий рис
|13
Добова потреба магнію для немовлят віком до п'яти місяців становить 30 міліграмів.
Для дітей:
- віком від 5 до 12 місяців – 70 міліграмів;
- від 1 до 3 років – 80 міліграмів;
- від 4 до 9 – 130 міліграмів;
- від 10 до 12 – 240 міліграмів;
- хлопців-підлітків віком 13 до 18 – 410 міліграмів;
- дівчат-підлітків віком від 13 до 18 років – 360 міліграмів;
- чоловіків віком від 19 до 30 років – 400 міліграмів;
- жінок віком від 19 до 30 – 310 міліграмів;
- чоловіків, старших 31 року – 420 міліграмів;
- жінок, старших 31 року – 320 міліграмів;
- вагітних жінок, молодших 19 років – 400 міліграмів;
- вагітних жінок, старших 19 років – 360 міліграмів;
- жінок у період лактації – 360 міліграмів.
В аптеці можна придбати харчові добавки з вмістом цих нутрієнтів, однак пам’ятайте – жодні пігулки не замінять здорового, збалансованого раціону.