Как питаться, чтобы ваш организм ежедневно получал эти нутриенты в достаточном количестве? Читайте на Здорово!
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За что отвечают калий и магний
Калий
Калий – это макроэлемент, который помогает контролировать артериальное давление и регулировать водно-электролитный баланс. После магния, кальция и натрия это – один из основных клеточных электролитов в нашем организме.
Он улучшает работу двух систем – нервной и сердечно-сосудистой и обеспечивает метаболизм белков и углеводов.
В организме насчитывается четыре его "склада". Это:
- скелетные мышцы;
- красные кровяные тельца, которые мы называем эритроцитами;
- печень;
- кости.
При кишечно-желудочных расстройствах, заболеваниях почек, погрешностях в диете или алкоголизме концентрация этого элемента снижается. Кроме того, причиной нехватки калия может стать прием диуретиков (мочегонных средств).
Магний:
- участвует в метаболизме, правильном построении костей и зубов (вместе с кальцием и витамином D), защищает от возникновения остеопороза, устраняет боль в суставах;
- положительно влияет на работу мозга, улучшает память и концентрацию внимания, устраняет хроническую усталость и сонливость;
- регулирует кровяное давление;
- снижает риск сердечных приступов и предотвращает аритмии;
- защищает от развития сахарного диабета 2-ого типа и его осложнений, мигрени, ожирения, атеросклероза и астмы;
- уменьшает тревожные и депрессивные состояния;
- облегчает симптомы у женщин в предменструальный период;
- укрепляет иммунитет;
- предупреждает образование камней в почках;
- улучшает пищеварительные процессы;
- помогает правильно работать щитовидной железе, а организму - справляться с токсическими веществами, такими как кадмий и ртуть;
- улучшает усвоение витаминов А, Е, К и D;
- способствует регенерации (заживлению ран и срастанию переломов);
- обладает противовоспалительными свойствами.
Почему возникает дефицит этих микроэлементов
Нехватка магния тесно связана с нехваткой калия. Почему так происходит? На фоне дефицита калия ухудшается абсорбция магния в почках, в результате чего возникает дефицит еще и этого химического элемента.
Каждый из этих электролитов влияет на функции многих органов, вот почему важно контролировать уровни обоих.
Магний задействован в более чем 300 процессах в организме / Фото women'stime
И калий, и магний, которые поступают в организм с пищей, всасываются в тонкой кишке и недостаточное их поступления (например, вследствие недоедания) может привести к нехватке этих нутриентов.
Какие еще могут быть причины дефицита калия и магния:
- рвота (например, у беременных);
- понос (например, при пищевом отравлении);
- расстройства пищевого поведения (анорексия, булемия и т.п.);
- употребление спиртных напитков;
- прием слабительных средств, лекарств от астмы, мочегонных препаратов, антибиотиков (в частности тетрациклина);
- применение гормональных контрацептивов;
- зависимость от кофе;
- хронические патологии почек;
- болезни тонкого кишечника;
- хроническое обструктивное заболевание легких;
- сахарный диабет;
- интенсивные физические нагрузки;
- хронический стресс, психотравма, другие психологические проблемы.
4 важных факта, которые вы должны знать о калии:
- Калий регулирует работу нервной системы и отвечает за напряжения мышц.
- Избыток калия называется "гиперкалиемией". Его симптомами являются:
- апатия;
- судороги;
- спазмы;
- проблемы с сердцем.
Гиперкалиемия грозит:
- возникновением язвенной болезни;
- гиперинсулинизмом;
- кровотечениями;
- смертью человека.
- Нормальный уровень калия в крови – 3,5-5,5 миллимоль/литр. Нарушение баланса электролитов, связанное с дефицитом калия называется "гипокалиемией". Его обнаруживают у пациентов с уровнем калия менее 3,5 миллимоль/литр. Умеренная гипокалиемия возникает при уровне от 2,5 до 3,0 миллимоль/литр. Тяжелая – при уровне ниже 2,5 миллимоль/литр.
- Дефицит калия может приводить к:
- повышению артериального давления;
- появлению отеков;
- подергиванию мышц.
2 важные вещи, которые вам следует знать о магнии:
- Избыток магния называется "гипермагниемией". Как правило, возникает у людей с:
- недостаточной функцией щитовидной железы (гипотиреозом) или коры надпочечников;
- почечной недостаточностью;
- новообразованиями.
Симптомы гипермагниемии:
- слабость, головокружение;
- низкое кровяное давление;
- тошнота, рвота;
- снижение мышечной силы;
- аритмия;
- затрудненное дыхание.
- Покупая добавки с содержанием магния, убедитесь, что в состав препарата входит также витамин В6 – без него этот микроэлемент не будет хорошо усваиваться.
Как проявляется недостаток калия и магния
Симптомы дефицита этих нутриентов затрудняют повседневное функционирование. Признаки недостатка калия и магния, которые встречаются чаще всего:
- постоянные усталость и слабость;
- тремор мышц, в том числе подергивания век и икр;
- болезненные спазмы, боль в мышцах и суставах;
- кожные проблемы (пациенты жалуются на появление угрей, ухудшение состояния кожных покровов, сухость кожи);
- сердцебиение, другие проблемы с сердцем;
- гипертония;
- отеки, онемение конечностей, ощущение "ползания муравьев" по ладоням и стопам;
- болезненные менструации;
- усиление симптомов менопаузы;
- нарушение кровообращения;
- головокружение, головная боль;
- ухудшение состояния и выпадение волос, ломкость ногтей;
- запоры;
- снижение иммунитета;
- апатия;
- гиперактивность, раздражительность;
- плохое настроение, плаксивость, тревожность, депрессивные расстройства;
- бессонница.
Как поддержать нормальный уровень этих микроэлементов в организме
Ешьте продукты, обогащенные ими.
Продукты, содержащие калий / Фото autogear
Больше всего калия содержится в:
- абрикосах (особенно в кураге);
- сушеных яблоках;
- изюме;
- бананах;
- киви;
- грейпфрутах и других цитрусовых;
- картофеле, в том числе сладком (батате);
- помидорах;
- грецких орехах и фисташках;
- репе;
- чесноке;
- авокадо;
- брокколи;
- бобовых (горохе, сое, чечевице);
- тыкве;
- сливах;
- семечках;
- маке;
- какао.
В каких продуктах сколько калия содержится. Сравнительная таблица
|Продукт
|Миллиграммов в 100 граммах продукта
|Продукт
|Миллиграммов в 100 граммах продукта
|Молоко
|138
|Гречневая каша
|443
|Творог
|96
|Коричневый рис
|260
|Говяжья вырезка
|382
|Белая фасоль
|1188
|Куриная грудинка
|385
|Картофель
|443
|Курага
|1666
|Инжир
|938
|Бананы
|395
|Авокадо
|600
|Сельдерей
|320
|Грейпфрут
|277
|Помидоры
|282
|Киви
|290
Суточная потребность калия для младенцев в возрасте до шести месяцев составляет 400 миллиграммов.
Для детей:
- в возрасте от 6 до 12 месяцев – 700 миллиграммов;
- от 1 до 3 лет – 2400 миллиграммов;
- от 4 до 6 – 3100 миллиграммов;
- от 7 до 9 – 3700 миллиграммов;
- от 10 до 12 – 4100 миллиграммов.
Для подростков в возрасте от 13 до 18 лет и взрослых потребность в калии составляет 4700 миллиграммов в сутки. Беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью это количество необходимо увеличить до 5100 миллиграммов.
Лучшим источником магния являются:
- тыквенные семечки;
- отруби;
- грецкие орехи;
- миндаль;
- яблоки;
- гречка;
- укроп;
- петрушка;
- шпинат;
- цельнозерновой хлеб.
В каких продуктах сколько магния содержится. Сравнительная таблица
|Продукт
|Миллиграммов в 100 граммах продукта
|Пшеничные отруби
|490
|Какао 16%
|420
|Семена подсолнечника
|359
|Миндаль
|269
|Гречневая каша
|218
|Соя
|216
|Арахис
|180
|Белая фасоль
|169
|Семена кунжута
|167
|Темный шоколад
|165
|Фисташки
|158
|Фундук
|140
|Мюсли с изюмом и орехами
|136
|Овсяные хлопья
|129
|Десертный шоколад
|129
|Горох
|124
|Коричневый рис
|110
|Пшено
|100
|Грецкие орехи
|99
|Молочный шоколад
|97
|Кокосовая стружка
|90
|Зелень петрушки
|89
|Сушеный инжир
|78
|Красная чечевица
|71
|Сушеные финики
|54
|Шпинат
|53
|Мята
|43
|Курага
|42
|Сельдь
|39
|Авокадо
|39
|Индюшачья грудка
|35
|Куриная грудка
|33
|Банан
|33
|Сардины
|31
|Макрель
|30
|Копченый лосось
|30
|Свиная корейка (сыровяленая)
|24
|Баранина
|23
|Дыня
|23
|Малина
|20
|Белый рис
|13
Суточная потребность магния для младенцев в возрасте до пяти месяцев составляет 30 миллиграммов.
Для детей:
- в возрасте от 5 до 12 месяцев – 70 миллиграммов;
- от 1 до 3 лет – 80 миллиграммов;
- от 4 до 9 – 130 миллиграммов;
- от 10 до 12 – 240 миллиграммов;
- мальчиков-подростков в возрасте 13 до 18 – 410 миллиграммов;
- девушек-подростков в возрасте от 13 до 18 лет – 360 миллиграммов;
- мужчин в возрасте от 19 до 30 лет – 400 миллиграммов;
- женщин в возрасте от 19 до 30 – 310 миллиграммов;
- мужчин старше 31 года – 420 миллиграммов;
- женщин старше 31 года – 320 миллиграммов;
- беременных женщин младше 19 лет – 400 миллиграммов;
- беременных женщин старше 19 лет – 360 миллиграммов;
- женщин в период лактации – 360 миллиграммов.
В аптеке можно приобрести пищевые добавки с содержанием этих нутриентов, однако помните – никакие таблетки не заменят здорового, сбалансированного рациона.