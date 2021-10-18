Інколи причина випадіння волосся лежить на поверхні, проте через наші звички та упередження, ми ігноруємо їх. Щоб не погіршувати ситуацію, прислухайтеся до наших порад та мінімізуйте ці дії.

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Ви використовуєте занадто велику кількість шампуню

Так, це той випадок, коли більше – не означає краще. Надмірна кількість шампуню вимиває натуральний шкірний жир, який впливає на блиск волосся. Внаслідок цього шкіра голови стає сухою, волосяні фолікули слабшають, а волосини починають випадати.

Щоб уникнути цього, використовуйте під час миття голови не більше двох чайних ложок шампуню. Намагайтеся приділяти більше уваги шкірі голови, зосереджуючи піну на цій зоні, а не на кінчиках. Щоб не ослабити волосся, вибирайте засоби без сульфатів в складі.

Після миття замотуєте волосся в рушник

Важкий рушник пошкоджує структуру волосини / Фото unsplash

Ця звичка теж завдає серйозної шкоди волоссю. Щоб запобігти цьому, спробуйте замінити рушник бавовняною футболкою, а згодом – перейдіть на шовкову хустину. Ці тканини допоможуть згладити волосину.

Агресивно трете волосся після миття

Не варто віджимати волосся після миття. Здійснюючи цю дію, ви підіймаєте лусочки на поверхню. Як наслідок – вони стають пористими, починають ламатися і випадати.

Розчісуєте мокре волосся

Розчешіть волосся до миття / Фото unsplash

Вологе волосся значно чутливіше за сухе, а значить – ставитися до нього варто дбайливіше. Існують навіть спеціальні гребінці для мокрого волосся, які варто використовувати після нанесення кондиціонера.

Цибулини мокрого волосся досить сильно ослаблені. Луска під впливом вологи більше піддається травмам, а смикання може привести до погіршення стану.

Намагайтеся розчісувати волосся лише перед миттям голови. Використовуйте щітку з м'якою щетиною або гребінець з широкими зубами. Перед тим, як приступити до процедури, не забувайте нанести спрей, який полегшує процес. Якщо ви поспішаєте і вам потрібно укласти волосся відразу ж після миття голови зачекайте хоча б 10 хвилин, поки з нього зійде волога.

Робите занадто тугі зачіски

Високий пучок, тугий хвіст та інші зачіски, які напружують фолікули теж є фактором, який провокує випадіння волосся.

Намагайтеся не стягувати його занадто туго, носити вільні зачіски і обов'язково розпускати волосся на ніч.

Якщо ви зауважили, що волосся випадає занадто сильно, зверніться до трихолога. Спеціаліст зможе правильно діагностувати проблему і підібрати правильне рішення.