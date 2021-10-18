Иногда причина выпадения волос на поверхности, однако через наши привычки и предубеждения, мы игнорируем их. Чтобы не усугублять ситуацию, прислушайтесь к нашим советам и старайтесь эти действия.
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Вы используете слишком большое количество шампуня
Да, это тот случай, когда больше – не значит лучше. Избыточное количество шампуня вымывает натуральный кожный жир, который влияет на блеск волос. В результате кожа головы становится сухой, волосяные фолликулы ослабевают, а волосы начинают выпадать.
Чтобы избежать этого, используйте при мытье головы не более двух чайных ложек шампуня. Старайтесь уделять больше внимания коже головы, сосредоточивая пену на этой зоне, а не на кончиках. Чтобы не ослабить волосы, выбирайте средства без сульфатов в составе.
После мытья заматываете волосы в полотенце
Тяжелое полотенце повреждает структуру волос / Фото unsplash
Эта привычка тоже наносит серьезный ущерб волосам. Чтобы предотвратить это, попробуйте заменить полотенце хлопчатобумажной футболкой, а впоследствии – перейдите на шелковый платок. Эти ткани помогут сгладить волос.
Агрессивно третье волос после мытья
Не стоит отжимать волосы после мытья. Осуществляя это действие, вы поднимаете чешуйки на поверхность. Как следствие – они становятся пористыми, начинают ломаться и выпадать.
Расчесывайте мокрые волосы
Расчешите волосы до мытья / Фото unsplash
Влажные волосы значительно чувствительнее чем сухие, а значит – стоит относиться к ним бережнее. Существуют даже специальные расчески для мокрых волос, которые следует использовать после нанесения кондиционера.
Луковицы мокрых волос достаточно сильно ослаблены. Чешуя под воздействием влаги больше подвергается травмам, а дерганье может привести к ухудшению состояния.
Старайтесь расчесывать волосы только перед мытьем головы. Используйте щетку с мягкой щетиной или гребешок с широкими зубьями. Перед тем, как приступить к процедуре, не забывайте нанести спрей, облегчающий процесс. Если вы спешите и вам нужно уложить волосы сразу же после мытья головы подождите хотя бы 10 минут, пока из них сойдет влага.
Делаете слишком тугие прически
Высокий пучок, тугой хвост и другие прически, которые напрягают фолликулы – тоже является фактором, провоцирующим выпадение волос.
Старайтесь не взимать его слишком туго, носить свободные прически и обязательно распускать волосы на ночь.
Если вы заметили, что волосы выпадают слишком сильно, обратитесь к трихологу. Специалист сможет правильно диагностировать проблему и подобрать правильное решение.