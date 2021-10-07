Деякі люди настільки бояться цих нападів, що у них розвивається панічний розлад – один із видів тривожного розладу. Самотужки впоратися з цією проблемою неможливо. Припинити напади паніки можна лише за допомогою психотерапії та прийому заспокійливих препаратів.

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Чим відрізняються панічні атаки від панічного розладу

Панічна атака спричиняє раптове, короткотривале відчуття страху і сильну фізіологічну реакцію у відповідь на звичайні ситуації, які не становлять загрози для людини. Під час панічної атаки у людини посилено виділяється піт. Вона важко дихає. У неї швидко б’ється серце. Може навіть здатися, що у такої особи стався серцевий напад.

Під час панічної атаки у людини сильно б'ється серце / Фото 7010303

У більшості людей протягом життя трапляється одна, щонайбільше дві панічні атаки. Зазвичай вони виникають на тлі серйозних стресових ситуацій. Однак якщо напади паніки виникають досить часто і людина живе у постійному страху, що ці неприємні симптоми можуть будь-якої миті повернутися, існує ризик, що у неї розвинеться стан, який називають "панічним розладом". Як правило, це відбувається, коли особа змінює свою поведінку, щоб уникнути чергової панічної атаки.

Наскільки поширеними є панічні атаки

Згідно зі статистикою, щороку близько 11% американців зазнають панічних атак і приблизно у 2 – 3% з них розвивається панічний розлад. В Україні офіційний підрахунок не ведеться, бо до фахівців з цією проблемою звертаються одиниці.

Хто схильний до панічних атак

Панічна атака може виникнути у будь-якої людини. Проте є певні фактори, які збільшують ймовірність їх виникнення, зокрема:

Вік . Вперше панічні атаки виникають, як правило, у підлітковому або ранньому дорослому віці. Проте потерпати від нападів паніки може людина будь-якого віку, у тому числі діти.

. Вперше панічні атаки виникають, як правило, у підлітковому або ранньому дорослому віці. Проте потерпати від нападів паніки може людина будь-якого віку, у тому числі діти. Стать. У жінок, у порівнянні з чоловіками, панічні розлади виявляють вдвічі частіше.

Що спричиняє напад паніки

На сьогодні достеменно невідомо, чому у деяких людей виникають панічні атаки або розвивається панічний розлад. Мозок і загалом нервова система відіграють ключову роль у тому, як людина сприймає страх та тривогу і як вона справляється з ними.

Ризик виникнення панічної атаки зростає, якщо у вас є:

Панічні атаки у сімейному анамнезі . Тривожні розлади, зокрема панічні, часто спостерігаються серед членів однієї сім’ї. Наразі дослідники вивчають цю закономірність.

. Тривожні розлади, зокрема панічні, часто спостерігаються серед членів однієї сім’ї. Наразі дослідники вивчають цю закономірність. Проблеми з психічним здоров’ям . Люди, які страждають на тривожні розлади, депресію чи інші психічні захворювання, мають більшу схильність до виникнення панічних атак.

. Люди, які страждають на тривожні розлади, депресію чи інші психічні захворювання, мають більшу схильність до виникнення панічних атак. Шкідливі звички. Алкоголізм та наркотична залежність підвищують ризик виникнення панічних атак.

Алкоголізм та наркотична залежність підвищують ризик виникнення панічних атак. Сильний стрес – важка хвороба чи смерть близької людини, сексуальне насильство тощо.

важка хвороба чи смерть близької людини, сексуальне насильство тощо. Темперамент , який сприяє виникнення панічних атак. У групі ризику – люди, які більш чутливо реагують на стресові ситуації і ті, які схильні у всьому бачити негатив.

, який сприяє виникнення панічних атак. У групі ризику – люди, які більш чутливо реагують на стресові ситуації і ті, які схильні у всьому бачити негатив. Зміни функцій окремих ділянок мозку.

Як проявляється панічна атака

Виникає раптово, без попереджувальних сигналів і будь-де та будь-коли – коли людина їде в авто, перебуває у торговому центрі, міцно спить, посеред ділової зустрічі тощо. Панічну атаку, яка вже розпочалася, зупинити неможливо. Симптоми зазвичай досягають свого максимуму через 10 хвилин після початку і зникають невдовзі після цього.

Ознаки панічної атаки:

відчуття приреченості або небезпеки;

біль у грудях;

озноб;

відчуття задухи і грудки, що застрягла у горлі;

утруднене дихання;

страх втрати контролю над собою;

страх смерті;

інтенсивне відчуття жаху;

нудота;

спазми живота;

пришвидшене серцебиття;

головний біль;

запаморочення або слабкість;

надмірна пітливість;

поколювання або оніміння пальців рук чи ніг;

тремтіння тіла або кінцівок.

Як діагностують панічні атаки

Серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як хвороби серця, захворювання щитовидної залози й дихальних шляхів, викликають симптоми, схожі на ті, які супроводжують напади паніки. Зверніться до вашого сімейного лікаря. Він проведе всі необхідні дослідження, які дозволять з'ясувати справжню причину вашого стану.

Через 10 хвилин панічна атака досягає свого максимуму / Фото Pexels

Як діагностують панічний розлад

Діагностувати панічний розлад може лише фахівець, який спеціалізується на психічному здоров’ї. Такий діагноз встановлюють, якщо у людини виникають повторні панічні атаки, а також якщо вона:

постійно переживає, чи не виникне у неї нова панічна атака і до яких наслідків це призведе;

у неї виникає нав’язлива думка, що під час наступного нападу паніки вона може втратити контроль над собою;

змінює свою поведінку, щоб уникнути ситуацій, які можуть спровокувати панічну атаку.

Як це лікується

Можна зменшити інтенсивність і частоту панічних атак – за допомогою психотерапії, ліків та їх комбінацій. Як довго триватиме лікування, залежить від того, наскільки важкою і задавненою є проблема та як пацієнт реагує на запропоновану терапію.

Психотерапія . Рекомендованою є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), що є різновидом психотерапії ("лікування розмовами"). На зустрічах з фахівцем (психологом, психотерапевтом чи психіатром) людина проговорює свої думки та емоції. Фахівець встановлює, що виступає тригером для появи панічної атаки і дає поради, як змінити своє мислення, поведінку і реакції, що допоможе уникнути чергового нападу. Як тільки людина починає по-іншому реагувати на тригери, кількість атак зменшується і врешті-решт вони взагалі припиняються.

. Рекомендованою є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), що є різновидом психотерапії ("лікування розмовами"). На зустрічах з фахівцем (психологом, психотерапевтом чи психіатром) людина проговорює свої думки та емоції. Фахівець встановлює, що виступає тригером для появи панічної атаки і дає поради, як змінити своє мислення, поведінку і реакції, що допоможе уникнути чергового нападу. Як тільки людина починає по-іншому реагувати на тригери, кількість атак зменшується і врешті-решт вони взагалі припиняються. Антидепресанти . Фахівець може призначити селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). СІЗЗС (флуоксетин, пароксетин) зазвичай є безпечними і рідко викликають серйозні побічні ефекти. Їх зазвичай рекомендують як перший засіб для лікування панічних атак. Іншими класами антидепресантів є інгібітори зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну (ІЗЗСН: дулоксетин, венлафаксин) або трициклічні антидепресанти (ТА: амітриптилін, доксепін).

. Фахівець може призначити селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). СІЗЗС (флуоксетин, пароксетин) зазвичай є безпечними і рідко викликають серйозні побічні ефекти. Їх зазвичай рекомендують як перший засіб для лікування панічних атак. Іншими класами антидепресантів є інгібітори зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну (ІЗЗСН: дулоксетин, венлафаксин) або трициклічні антидепресанти (ТА: амітриптилін, доксепін). Транквілізатори. Лікарськими засобами, які знімають тривожність, запобігають виникненню нападів паніки та, відповідно, часто призначаються лікарями, є похідні бензодіазепіну (алпразолам, лоразепам). Вони допомагають зняти напад тривоги, однак їх, як правило, застосовують короткочасно, оскільки прийом цих препаратів супроводжується підвищеним ризиком формування психічної чи фізичної залежності. Ці ліки не є найкращим варіантом для людей, в яких у минулому були проблеми із вживанням алкоголю чи наркотиків. Похідні бензодіазепіну також можуть взаємодіяти з іншими медикаментами, викликаючи небезпечні побічні ефекти.

Увага! Побічні реакції можуть викликати всі лікарські засоби. Деякі з них не рекомендується застосовувати при певних ситуаціях (наприклад, необхідності управляти автомобілем) і станах, таких як вагітність.

Ускладнення, які викликають панічні атаки

Панічні атаки добре піддаються лікуванню. Проте, на жаль, через сором багато людей не звертаються по допомогу. Без належного лікування панічні атаки чи панічний розлад можуть заважати людині вести звичний спосіб життя. Серед можливих ускладнень панічних атак виокремлюють:

Передчасну тривогу. Ймовірність панічного нападу викликає появу відчуття надзвичайної тривоги.

Ймовірність панічного нападу викликає появу відчуття надзвичайної тривоги. Фобії. Фобія – це крайній, необгрунтований страх перед чимось конкретним. Наприклад, акрофобія – це страх висоти, тоді як клаустрофобія - це страх замкнутого простору.

Фобія це крайній, необгрунтований страх перед чимось конкретним. Наприклад, акрофобія це страх висоти, тоді як клаустрофобія - це страх замкнутого простору. Агорафобію. Приблизно у 2/3 людей з панічним розладом розвивається агорафобія. Цей тривожний розлад змушує людину уникати місць або ситуацій, за яких може статися панічна атака. Страх може бути настільки сильним, що особа може відмовитись виходити з дому.

Приблизно у 2/3 людей з панічним розладом розвивається агорафобія. Цей тривожний розлад змушує людину уникати місць або ситуацій, за яких може статися панічна атака. Страх може бути настільки сильним, що особа може відмовитись виходити з дому. Депресію, тривожні та інші психічні розлади .

. Інші проблеми зі здоров’ям.

Уникнення соціальних контактів.

Підвищений ризик суїциду.

Зловживання алкоголем або іншими шкідливими речовинами.

Як запобігти панічним атакам

Лікар допоможе визначити тригери, які спричиняють напади паніки. Під час сеансів психотерапії спеціаліст навчить пацієнта методів управління цими тригерами, що надалі дозволить запобігати появі панічних атак. Крім того, є кілька спосіб, які допоможуть зменшити ризик виникнення нападу тривоги:

дотримуйтесь плану лікування;

приєднайтеся до групи підтримки людей з панічними атаками або тривожними розладами – спільно долати проблему легше;

спільно долати проблему легше; скоротіть споживання кофеїну та алкоголю (вони можуть виступати тригерами або ж ускладнювати перебіг панічних атак);

старайтеся більше рухатися, регулярно виконувати фізичні вправи;

їжте здорову їжу;

висипайтеся;

опануйте методи управління стресом (практикуйте йогу, глибоке дихання – дихальні вправи виявляють заспокійливий ефект);

дихальні вправи виявляють заспокійливий ефект); перш, ніж приймати рослинні добавки або ліки, що відпускаються без рецепта, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, оскільки певні речовини можуть посилювати тривожність.

Прогноз для людей, які страждають панічними атаками: після лікування у більшості людей панічні атаки взагалі зникають або ж їх частота суттєво скорочується.

Коли слід звернутися до лікаря

Деякі панічні атаки за своїми ознаками схожі на фізичні стани, такі як серцевий напад. Якщо відчуваєте біль у грудній клітці, проблеми з диханням або втрачаєте свідомість, негайно викликайте "швидку".

Зателефонуйте своєму лікарю, якщо ви страждаєте на панічні атаки і відчуваєте: