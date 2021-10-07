Некоторые люди настолько боятся этих приступов, что у них развивается паническое расстройство, которое является одним из видов тревожного расстройства. Самостоятельно справиться с этой проблемой невозможно. Прекратить приступы паники можно только с помощью психотерапии и приема успокоительных препаратов.

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Что такое панические атаки и паническое расстройство

При панической атаке человек ни с того, ни с сего начинает чувствовать тревогу и страх. Эти чувства являются кратковременными. В ответ на привычные ситуации, которые не представляют угрозы для человека, возникает сильная физиологическая реакция. Усиленно выделяется пот. Человек тяжело дышит. У него быстро бьется сердце. Может даже показаться, что у такого человека случился сердечный приступ.

Во время панической атаки у человека сильно бьется сердце / Фото 7010303

У большинства людей в течение жизни случается одна, максимум две панические атаки. В большинстве случаев они возникают на фоне серьезных стрессовых ситуаций. Однако если приступы паники возникают достаточно часто и человек постоянно боится, что эти неприятные симптомы могут в любой момент вернуться, существует риск, что у него разовьется состояние именнуемое "паническим расстройством". Как правило, это происходит, когда человек меняет свое поведение с целью избежание очередного приступа тревоги.

Насколько распространена эта проблема

Согласно статистическим данным, каждый год примерно 11% американцев испытывают панические атаки и приблизительно у 2 – 3 % из них они в скором времени усложняются паническим расстройством. В Украине официальный подсчет не ведется, поскольку к специалистам с этой проблемой обращаются единицы.

Панические атаки: кто имеет к ним склонность

Панические атаки могут возникнуть у каждого из нас. Однако есть определенные факторы, которые увеличивают вероятность их возникновения, в частности:

Возраст. Первую паническую атаку в большинстве случаев фиксируют в возрасте 12 – 25 лет. Однако страдать от приступов паники может человек любого возраста, в том числе дети.

Первую паническую атаку в большинстве случаев фиксируют в возрасте 12 25 лет. Однако страдать от приступов паники может человек любого возраста, в том числе дети. Пол. У женщин, по сравнению с мужчинами, панические расстройства выявляют вдвое чаще.

Что вызывает приступ паники

На сегодня до конца неизвестно, почему у одних людей панические атаки возникает, а у других – нет. Тоже самое относится и к паническому расстройству. Как человек воспринимает страх и тревогу и как он справляется с ними, определяется его мозгом (как в целом и всей нервной системой).

Вероятность возникновения панических атак увеличивается, если:

Панические атаки были у ваших близких. Тревожное расстройство, в частности паническое, часто наблюдается среди членов одной семьи. Сейчас исследователи занимаются изучением этой закономерности.

У вас имеются:

Нарушения психики. Люди, которые страдают тревожным расстройством, депрессией или другими психическими болезнями, имеют большую склонность к возникновению панической атаки.

Вредные привычки. Алкоголизм и наркотическая зависимость увеличивают вероятность возникновения панической атаки.

Вы пережили сильный стресс, например тяжело заболел или умер близкий вам человек, к вам применили сексуальное насилие и тому подобное.

Ваш темперамент способствует возникновению панической атаки. К группе риска относят людей, которые более чутко реагируют на стрессовые ситуации и тех, которые склонны во всем видеть негатив.

Изменения функций отдельных участков мозга.

Как проявляются панические атаки

Возникают внезапно, без предупредительных сигналов, где угодно и когда угодно – когда человек едет в автомобиле, покупает что-то в супермаркете, крепко спит, находится на деловой встречи и т.д. Паническую атаку, которая уже началась, остановить невозможно. Как правило, через 10 минут после начала симптомы максимально усиливаются и вскоре после этого исчезают.

Это – паническая атака, если ни с того, ни с сего у вас возникли следующие признаки:

ощущение обреченности или опасности;

боль в грудной клетке;

чувство холода;

удушье, ощущение грудки, застрявшей в горле;

затрудненное дыхание.

страх потерять контроль над собой;

страх умереть;

интенсивное ощущение ужаса;

тошнота;

спазмы живота,

тахикардия;

головная боль;

слабость, головокружение;

чрезмерная потливость;

покалывание или онемение пальцев рук или ног;

дрожь тела или конечностей.

Как диагностируют паническую атаку

Серьезные патологии, такие как заболевания сердца, щитовидной железы и дыхательных путей, вызывают симптомы, похожие на те, которые сопровождают приступы паники. Обратитесь к своему семейному врачу. Он проведет все необходимые исследования, которые позволят выяснить истинную причину вашего состояния.

Через 10 минут паническая атака достигает своего максимума / Фото Pexels

Как диагностируют паническое расстройство

Диагностировать паническое расстройство может только специалист, который специализируется на психическом здоровье. Такой диагноз устанавливают, если у человека возникают повторные панические атаки, а также если он:

постоянно переживает, не возникнет ли у него новая паническая атака и к каким последствиям это приведет;

у него возникает навязчивая мысль, что во время следующего приступа паники он может потерять контроль над собой;

меняет свое поведение, чтобы избежать ситуаций, в которых (как он считает) у него может возникнуть паническая атака.

Как это лечится

С помощью психотерапии, лекарств и их комбинаций можно добиться уменьшения интенсивности и частоты панических атак. Как долго продлится лечение, зависит от того, насколько тяжелой и запущенной является проблема и как пациент реагирует на предложенную терапию.

Психотерапия. Рекомендованной является разновидность психотерапии ("лечения разговорами") – когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). На встречах со специалистом (психологом, психотерапевтом или психиатром) человек проговаривает свои мысли и эмоции. Специалист устанавливает, что выступает триггером для появления панической атаки и дает советы, как изменить свое мышление, поведение и реакции, что поможет избежать очередного приступа. Как только человек начинает по-другому реагировать на триггеры, количество атак уменьшается и в конце концов они вообще прекращаются.

когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). На встречах со специалистом (психологом, психотерапевтом или психиатром) человек проговаривает свои мысли и эмоции. Специалист устанавливает, что выступает триггером для появления панической атаки и дает советы, как изменить свое мышление, поведение и реакции, что поможет избежать очередного приступа. Как только человек начинает по-другому реагировать на триггеры, количество атак уменьшается и в конце концов они вообще прекращаются. Антидепрессанты. Специалист может назначить селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетин, пароксетин), которые обычно являются безопасными и редко провоцируют возникновение серьезных побочных эффектов. Их в большинстве случаев рекомендуют как первое лекарство в терапии панических атак. Другими классами этих препаратов являются ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (венлафаксин, дулоксетин) или трициклические антидепрессанты (амитриптилин, доксепин).

Транквилизаторы. Лекарственными средствами, которые снимают тревожность, предотвращают возникновение приступов паники и соответственно часто назначаются врачами, являются производные бензодиазепина (алпразолам, лоразепам). Они помогают снять приступ тревоги, однако их, как правило, применяют кратковременно, поскольку прием этих препаратов предусматривает повышенный риск формирования зависимости (психической либо физической). Эти лекарственные средства не являются лучшим вариантом для пациентов, имеющих "в анамнезе" проблемы с употреблением алкогольных напитков либо наркотических средств. Производные бензодиазепина также могут взаимодействовать с другими медикаментами, вызывая серьезные побочные явления.

Внимание! Побочные реакции могут вызывать все лекарственные средства. Некоторые из них не рекомендуется применять при определенных ситуациях (например, необходимости управлять автомобилем) и состояниях, таких как беременность.

Осложнения, которые может вызвать паническая атака

Приступы тревоги хорошо лечатся. Однако, к сожалению, из-за стыда многие люди не обращаются за помощью. Без надлежащей терапии повторяемые панические атаки (и тем более паническое расстройство) могут мешать человеку жить привычной ему жизни.

Возможные осложнения панических атак:

Преждевременная тревога. Вероятность панического приступа вызывает появление чувства чрезвычайной тревоги.

Фобии. Фобия – это крайний, необоснованный страх перед чем-то конкретным. Например, акрофобия – это страх высоты, тогда как клаустрофобия – это страх пребывания в замкнутом пространстве.

это крайний, необоснованный страх перед чем-то конкретным. Например, акрофобия это страх высоты, тогда как клаустрофобия это страх пребывания в замкнутом пространстве. Агорафобия, которая развивается примерно у 2/3 пациентов, страдающих паническим расстройством и заставляет их избегать ситуаций и мест, в которых у них может произойти паническая атака. Страх может быть настолько сильным, что человек может вообще не покидать стен своего дома.

Депрессия, тревожные расстройства и другие нарушения психики.

Соматические болезни.

Избегание социальных контактов.

Повышенный риск суицида.

Злоупотребление алкоголем или другими вредными веществами.

Как предотвратить панические атаки

Врач поможет определить триггеры, вызывающие приступы. Во время сеансов психотерапии специалист научит пациента методам управления этими триггерами, что в дальнейшем позволит предотвращать появление панической атаки. Кроме того, существует несколько способ, которые помогут уменьшить риск возникновения приступа тревоги:

придерживайтесь плана лечения;

запишитесь в группу поддержки пациентов, страдающих паническими атаками – совместно преодолевать проблему легче;

совместно преодолевать проблему легче; сократите потребление кофеина и алкоголя (они могут выступать триггерами или осложнять течение панических атак);

старайтесь больше двигаться (можете начать заниматься спортом);

отдавайте предпочтение здоровой еде;

высыпайтесь;

овладейте методики управления стрессом (походите на занятия по йоге, попробуйте практиковать глубокое дыхание – дыхательные упражнения хорошо успокаивают);

дыхательные упражнения хорошо успокаивают); прежде, чем принимать растительные добавки или лекарства, отпускаемые без рецепта, проконсультируйтесь со своим врачом, поскольку определенные вещества могут усиливать тревожность.

Прогноз для пациентов: после лечения в большинстве случаев панические атаки вообще исчезают или их частота существенно сокращается.

Когда следует обратиться к специалисту

Иногда паническая атака выглядит как сердечный приступ. Если чувствуете боль в грудной клетке, проблемы с дыханием или теряете сознание, немедленно вызывайте "скорую".

Позвоните своему врачу, если страдаете паническими атаками и чувствуете: