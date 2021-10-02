Дієтологиня з Данії Катерина Єнсен розповіла, як приготувати ніжний осінній суп. Вона пропонує використати для цього корінь петрушки.

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Крем-суп з кореня петрушки

Інгредієнти



Смачний осінній суп з кореня петрушки / Фото Pixabay

1 кілограм кореня петрушки;

1/4 кореня селери;

1 велика картоплина;

1,5 літра овочевого, курячого бульйону або води;

2 жмені листя чебрецю або 1 столова ложка сушеного;

1 великий пучок петрушки;

3 столові ложки оливкової олії;

сіль і перець до смаку.

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Спосіб приготування



Спосіб приготування крем-супу / Фото Pixabay

Крок 1. Подрібніть цибулю та обсмажте на пательні з олією, додаючи сухий чебрець. Після цього вилийте бульйон або воду і доведіть до кипіння.

Крок 2. Почистьте та наріжте кубиками картоплю, корінь петрушки та селери. Додайте овочі у бульйон, доведіть до кипіння і варіть до готовності.

Крок 3. Петрушку подрібніть, частину відкладіть для того, аби посипати перед подачею, а решту додайте у суп за 3 хвилини до завершення приготування. На цьому ж етапі варто додати свіжий чебрець, якщо ви його використовуєте.

Крок 4. Готовий суп перетворіть у блендері на пюре, приправте сіллю та перцем. Перед подачею прикрасьте петрушкою і можете додати шматки запеченої шинки.