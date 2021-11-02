Сертифікований дерматолог Маміна Турегано стверджує, що деякі методи все ж здані зменшити випадіння волосся. Однак для цього потрібні систематичність та час.

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Простий засіб проти випадіння та для стимуляції росту волосся

За словами Турегано, розмарин – чудова трава для стимуляції кровообігу. Використовуючи її для шкіри голови, ви можете стимулювати ріст нових волосин.

Рандомізоване дослідження 2015 року показало, що ефірна олія розмарину так само ефективна, як і міноксидил (активний компонент для росту волосся, який використовується у лікувальній косметиці масового виробництва).

Але на відміну від міноксидилу, розмарин не провокував свербіж шкіри голови, тож лікарі переконані, що це хороший варіант для людей, які люблять натуральні засоби та не хочуть отримати малоприємних побічних реакцій.

Як створити ефективну маску для волосся

Розмарин володіє протизапальними та протигрибковими властивостями / Фото pixabay

Я рекомендую капнути в шампунь від 3 – 5 крапель олії розмарину, перш ніж використовувати шампунь, – рекомендує дерматолог, – нанесіть його масажними рухами на шкіру голови та залиште там приблизно на 5 хвилин. Ретельно сполосніть та нанесіть звичайний кондиціонер для волосся.

Оскільки розмарин володіє протизапальними та протигрибковими властивостями, ця процедура також мінімізує симптоми лупи. для цього слід об'єднати кілька крапель олії з шампунем проти лупи.

Важливо: не слід наносити ефірну олію розмарину безпосередньо на шкіру голови. Завжди використовуйте додаткову масу (гель, шампунь, бальзам), щоб розбавити речовину.