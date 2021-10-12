Своїми секретами схуднення поділилась Дженніфер Лопес, яка робить акцент на корисних продуктах та великій кількості рідини. Про переваги та недоліки її харчування розповідаємо у нашому матеріалі.

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Секрети схуднення Дженніфер Лопес

Особлива дієта Дженніфер Лопес спрямована на те, щоб допомогти їй залишатися у формі, почуватись здоровою та сильною. Її яскравий спосіб життя та виступи вимагають великої кількості енергії, яку вона черпає з харчування. У пріоритеті корисні свіжі продукти, багаті поживними речовинами. Знаменитість наповнює свій раціон листовою зеленню, нежирними білками та складними вуглеводами. Закріпити результат правильного харчування допомагає вода. Своєю чергою, Дженніфер Лопес практично виключає з раціону алкоголь та кофеїн.



Варто виключити кофеїн з раціону / Фото Unsplash

Дієта зірки немає обмежень у кількості калорій чи співвідношеннях макроелементів. Вона складається з інструкцій, які допомагають створювати корисний та поживний раціон. Зокрема вона дотримується таких правил:

Споживання білка: зірка включає білок у кожну страву, адже він забезпечує почуття ситості.

Корисні перекуси між прийманнями їжі: Дженніфер Лопес додає у сніданки фрукти, горіхи та овочі.

Акцент на зволоженні: вона випиває щонайменше 7 склянок води на день.

Яких продуктів слід уникати, а що краще додати у раціон



Зірка робить акцент на органічних продуктах / Фото Unsplash

Її раціон складається зі свіжих та органічних продуктів:

білок: яєчні білки, індичка з білого м'яса, куряча грудка, свинина та яловичина;

риба: багата омега-3 жирними кислотами, зокрема, лосось і окунь;

овочі: капуста, шпинат, хрестоцвіті овочі: броколі та цвітна капуста;

складні вуглеводи: солодка картопля, бурий рис, кіноа, ямс, вівсянка і рисовий хліб;

насіння та горіхи: жменю горіхів на день;

молочні продукти: грецький йогурт;

ягоди: полуниця, чорниця та малина;

корисні жири: оливкова олія;

напої: вода та іноді кава без кофеїну.

Дженніфер Лопес не відмовляється повністю від споживання деяких продуктів, а лише зменшує їх кількість у раціоні:

оброблені продукти: ковбаса, салямі, фаст-фуди, чипси, сухі сніданки та снеки;

деякі овочі: морква та солодка кукурудза, які містять більшу кількість природного цукру;

продукти з глютеном: хліб, макарони та інші;

деякі напої: напої з кофеїном та алкоголь.



Замініть каву та алкоголь на воду / Фото Unsplash

Переваги дієти

Такий спосіб харчування не призначений для схуднення, але він може допомогти позбутись зайвих кілограмів, якщо виключити шкідливі продукти. Цьому також сприяє вживання білка, адже він допомагає знизити апетит. Ще однією перевагою дієти Дженніфер Лопес є те, що вона може знизити ризик хронічних захворювань, зокрема раку, діабету 2 типу та хвороб серця.

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Недоліки дієти

Серед переваг варто виділити певні недоліки. Вони пов'язані зі споживанням виключно органічних продуктів, які коштують чимало. Також відмова від оброблених продуктів може стати проблемою для тих, хто звик ними харчуватись. До того ж існує багато перероблених продуктів, які мають високу харчову цінність.