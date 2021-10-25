У осінній сезон особливо варто берегти себе від зривів, надмірного споживання солодощів та дбати про фізичну форму. Ми рекомендуємо віддавати перевагу вареним і свіжим продуктам, додати часник, перець та імбир і дотримуватись наступних рекомендацій.

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Які продукти варто додати в осінній раціон

Квашена капуста

Саме квашена капуста подбає про правильний процес травлення та забезпечить організм необхідними вітамінами, а саме: вітаміни С і Р, залізо, цинк, фтор і йод. Вона буде чудовим джерелом поживних речовин в осінньо-зимовий період.

Гриби



Додайте гриби у осінній раціон / Фото Unsplash

Це найкращий природний антиоксидант. Гриби містять багато вітаміну D, який так потрібен організму восени та взимку.

Мед

Цим солодким додатком варто неабияк запастися восени. Саме він буде стояти на сторожі та захищати імунітет від шкідливих вірусів. Також мед має антистресові властивості, тому допоможе "безболісно" адаптуватись до прохолоди. До того ж він сприяє згортанню крові та швидкому загоєнню ран.

Гарбуз і гарбузове насіння



Гарбуз дуже корисний / Фото Unsplash

Гарбуз – традиційний осінній овоч, який чудово підійде не лише для святкування Гелловіну. Страви з нею повинні бути у сезонному раціону, адже вони забезпечать вітамінами та мінералами. А гарбузове насіння сприяє зниженню артеріального тиску та позитивно впливає на рівень холестерину.

Зелений чай



Замініть каву на зелений чай / Фото Unsplash

Цей напій чудово підійде для осінньої прохолоди. Це чудова альтернатива для ранкової кави. У складі є чимало антиоксидантів, які покращують імунітет, знижують ризик потрапляння в організм вірусів і бактерій та допомагають протистояти захворюванням верхніх дихальних шляхів.

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Що варто виключити з раціону



Варто відмовитись від кави та цукру / Фото Unsplash

У осінній період не зловживайте цукром, кавою і алкоголем. Вживання цукру послаблює імунну систему, тому його краще виключити з раціону. Натомість можете замінити цей продукт медом і сухофруктами. Кава теж не захистить вас від вірусів: вживання більше ніж 5 чашок кави в день на 30% уповільнює реакцію імунної системи на шкідливі вірусні бактерії. Алкоголь блокує в організмі розвиток антитіл і вироблення лімфоцитів.