В осенний сезон особенно стоит беречь себя от срывов, чрезмерного потребления сладостей и заботиться о физической форме. Мы рекомендуем отдавать предпочтение вареным и свежим продуктам, добавить чеснок, перец и имбирь и соблюдать следующие рекомендации.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Какие продукты следует добавить в осенний рацион

Квашеная капуста

Именно квашеная капуста позаботится о правильном процессе пищеварения и обеспечит организм необходимыми витаминами, а именно: витамины С и Р, железо, цинк, фтор и йод. Она будет прекрасным источником питательных веществ в осенне-зимний период.

Грибы



Добавьте грибы в осенний рацион / Фото Unsplash

Это лучший природный антиоксидант. Грибы содержат много витамина D, который так нужен организму осенью и зимой.

Мед

Этим сладким дополнением стоит изрядно запастись осенью. Именно он будет стоять на страже и защищать иммунитет от вредных вирусов. Также мед имеет антистрессовые свойства, поэтому поможет "безболезненно" адаптироваться к прохладе. К тому же он способствует свертыванию крови и быстрому заживлению ран.

Тыква и тыквенные семечки



Тыква очень полезная/ Фото Unsplash

Тыква – традиционный осенний овощ, который прекрасно подойдет не только для празднования Хэллоуина. Блюда с ней должны быть в сезонном рационе, ведь они обеспечат витаминами и минералами. А тыквенные семечки способствуют снижению артериального давления и положительно влияют на уровень холестерина.

Зеленый чай



Замените кофе на зеленый чай / Фото Unsplash

Этот напиток прекрасно подойдет для осенней прохлады. Это прекрасная альтернатива для утреннего кофе. В составе есть немало антиоксидантов, которые улучшают иммунитет, снижают риск попадания в организм вирусов и бактерий и помогают противостоять заболеваниям верхних дыхательных путей.

Интересно знать Польза или вред: безопасны ли макароны для фигуры и здоровья

Что следует исключить из рациона



Стоит отказаться от кофе и сахара / Фото Unsplash