Нігті – це похідна епідермісу, рогові пластини з кератинових лусочок, які захищають шкіру від інфекцій та пошкоджень. Пластина нігтя складається з мертвої тканини, корінь (матрикс) – із живої тканини. Більша частина останнього прихована під шкірою, але є й видима частина – світла ділянка нігтя у формі півмісяця.

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Матрикс працює над виробленням кератину, виштовхуючи ніготь вперед. Саме завдяки цьому нігті на руках відростають на 3 міліметри кожного місяця. Вважається, що за 6 місяців нігтьова пластина змінюється повністю.

Як у н іготь потрапляють вітаміни

Ніготь харчується завдяки матриксу / Фото Pexels

Ніготь харчується завдяки кровообігу в ділянці матриксу: разом із кров'ю до кореня надходять вітаміни та мінерали. Компонентів, які надходять до пластини, повністю вистачає, щоб ніготь був здоровий. Втім, незбалансоване харчування та дефіцит вітамінів може порушити цю гармонію. Як наслідок – нігті стануть ламкими.

Які вітаміни можна застосувати та чи є в цьому сенс

Перш ніж призначати собі певний засіб, згадайте, що препарати впливають на весь організм, а не на окрему ділянку. Жодна добавка не розуміє над чим їй працювати, тому не факт, що ви побачите бажаний результат, пропивши курс вітамінів.

Якщо ви чітко визначили, що вам це необхідно – зверніть увагу на комплекс мікроелементів. Саме він продемонстрував результати у тримісячному дослідженні. 48 пацієнтів із розшаруванням нігтьової пластини відзначили про покращення стану після курсу комплексу амінокислот, глутамінової кислоти та вітамінів C, E, B6, B7, цинку, заліза та міді.

Важливо! Щоб переконатися, що у вашому організмі дійсно є якийсь з дефіцитів, зверніться до лікаря. Він призначить відповідні аналізи та виключить побічні причини проблем із нігтями.

Зміни товщини нігтів, зумовлені віком чи вагітністю, – це норма. Але іноді ламкість та жовтизна пластини можуть бути симптоматикою певних захворювань. До них належать:

залізодефіцитна анемія,

діабет,

гіпо- та гіпертиреоз,

псоріаз,

патології серця, легень або печінки.

Якщо справа у хворобі – пріоритетним є лікування першопричини.

Скористайтеся лаком та кремами

Нанесіть крем для рук на ніготь та пластину / Фото Pexels

Якщо серйозних причин для звернення до лікаря немає і просто хочеться зміцнити пластину, достатньо скористатися лаком для нігтів для зміцнення, які працюють як механічний бар'єр від зовнішніх пошкоджень. При цьому, Американська асоціація дерматологів радить уникати гель-лаку. Пластина під покриттям розм'якшується, а шліфування ще більше травмують ослаблений ніготь.

Зволожуючі креми для шкіри також зміцнять нігтьову пластину, тому наносити їх потрібно на область нігтів і кутикулу.