Ногти – это производная эпидермиса, роговые пластины из кератиновых чешуек, которые защищают кожу от инфекций и повреждений. Пластина ногтя состоит из мертвой ткани, корень (матрикс) – из живой ткани. Большая часть последнего скрыта под кожей, но есть и видимая часть – светлый участок ногтя в форме полумесяца.

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Матрикс работает над выработкой кератина, выталкивая ноготь вперед. Именно благодаря этому ногти на руках отрастают на 3 миллиметра каждый месяц. Считается, что за 6 месяцев ногтевая пластина изменяется полностью.

Как в ноготь попадают витамины

Ноготь питается благодаря матриксу / Фото Pexels

Ноготь питается благодаря кровообращению в области матрикса: вместе с кровью в корень поступают витамины и минералы. Компонентов, поступающих в пластину, полностью хватает, чтобы ноготь был здоров. Но несбалансированное питание и дефицит витаминов могут нарушить эту гармонию. Как следствие – ногти станут ломкими.

Какие витамины можно применить и есть ли в этом смысл

Прежде чем назначать определенное средство, вспомните, что препараты влияют на весь организм, а не на отдельный участок. Ни одна добавка не понимает над чем ей работать, потому не факт, что вы увидите желаемый результат, пропив курс витаминов.

Если вы четко определили, что вам это необходимо, обратите внимание на комплекс микроэлементов. Именно он показал результаты в трехмесячном исследовании. 48 пациентов с расслоением ногтевой пластины отметили улучшение состояния после курса комплекса аминокислот, глутаминовой кислоты и витаминов C, E, B6, B7, цинка, железа и меди.

Важно! Чтобы убедиться, что в вашем организме действительно есть какой-либо из дефицитов, обратитесь к врачу. Он назначит соответствующие анализы и исключит причины проблем с ногтями.

Изменения толщин ногтей, обусловленные возрастом или беременностью, – это норма. Но иногда ломкость и желтизна пластины могут являться симптоматикой определенных заболеваний. К ним относятся:

железодефицитная анемия,

диабет,

гипо- и гипертиреоз,

псориаз,

патологии сердца, лёгких или печени.

Если дело в болезни – приоритетным является лечение первопричины.

Воспользуйтесь лаком и кремами

Нанесите крем для рук на ноготь и пластину.

Если серьезных причин для обращения к врачу нет и просто хочется укрепить пластину, достаточно воспользоваться лаком для укрепления ногтей, которые работают как механический барьер от внешних повреждений. При этом Американская ассоциация дерматологов советует избегать гель-лака. Пластина под покрытием размягчается, а шлифовка еще больше травмируют ослабленный ноготь.

Увлажняющие кремы для кожи также укрепят ногтевую пластину, поэтому их наносить нужно на область ногтей и кутикулу.