Ученые пришли к выводу, что помидоры имеют богатый антиоксидантный состав, который может посоревноваться с другими овощами, фруктами и ягодами. Красный плод считается важным источником пигмента ликопена, который обладает иммуностимулирующим эффектом. Но врачи все равно предупреждают, что употреблять помидоры нужно с осторожностью.

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Полезные свойства помидоров

Польза томатов / Фото Unsplash

Натуральные помидоры обладают целым рядом преимуществ. Больше питательных веществ содержится в красных плодах, цвет которых обусловлен ликопеном, каротином и ксантофиллом – сильными антиоксидантами, которые считаются эффективными для профилактики онкозаболеваний.

Нутрициологы отмечают, что помидоры

снижают риск развития злокачественных новообразований;

улучшают состояние кожи и замедляют старение;

полезны для профилактики ожирения.

Помидоры рекомендуют включать в рацион беременным женщинам для предотвращения дефектов развития плода.

Благодаря высокому содержанию витамина С томаты также рекомендуются при диабете, поскольку помогают организму усваивать инсулин и глюкозу. А рибофлавин в их составе помогает ослабить приступы мигрени. В составе этих овощей особое место занимают такие вещества, как серотонин и тиамин, поэтому помидоры – своеобразный антидепрессант.

Но несмотря на ряд преимуществ их ежедневное употребление не рекомендуется. И вот почему.

Как и кому может навредить регулярное употребление помидоров

Можно ли есть томаты ежедневно / Фото Unsplash

Особенно осторожно относиться к помидорам нужно людям, склонным к изжоге и повышенной кислотности желудка. Это – кислый продукт, а грубая клетчатка еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Коварство помидоров в том, что при обострениях люди обвиняют соленое и жареное, подозревая овощи в последнюю очередь.

Помидоры содержат не только витамины А, группы В, К, Е, С, калий и полезные кислоты, но и имеют желчегонные свойства. Поэтому тем, у кого диагностирована желчнокаменная болезнь, томаты стоит есть крайне осторожно: они могут спровоцировать закупорку желчевыводящих путей.

Также чувствительность к помидорам повышается при проблемах с суставами: в овощах есть соланин, что провоцирует боли. Особенно при регулярном употреблении.

Важно помнить, что даже свежие помидоры могут провоцировать отеки. А маринованный продукт вредит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: они задерживают жидкость в организме, провоцируя повышение артериального давления.

Томаты противопоказаны при наличии аутоиммунных заболеваний: целиакии, рассеянном склерозе, диабете I типа, болезни Хасимото, псориазе и артритах.

Хотя помидоры и имеют много полезных свойств, все же с их употреблением нужно быть крайне осторожными и кушать их хотя бы через день.