Кількість хворих з інфекціями, які передаються статевим шляхом, щоразу зростає. Такі захворювання дуже небезпечні для здоров'я, а, отже, важливо знати, як вберегти себе.

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Міфи про сексуальне здоров'я

Протизаплідні таблетки захищають від ІПСШ

ІПСШ – це інфекції, які передаються статевим шляхом. Багато хто вірить, що від них захищають протизаплідні таблетки. Проте оральна контрацепція лише запобігає вагітності. Тому, єдиний спосіб захистити себе від небажаних захворювань, використовувати презервативи. Те саме стосується і пластиру, кільця та внутрішньоматкової спіралі: вони запобігають вагітності, але не захистять від СНІДу чи інших інфекцій.



Протизаплідні таблетки не захищають від інфекції / Фото Unsplash

Використання двох презервативів подвоює захист

Насправді використання двох презервативів є більш ризикованим способом захисту під час статевого акту. Річ у тім, що імовірність розриву у такій ситуації більша, через тертя.

ІПСШ можна заразитись через унітаз чи інші поверхні

Це, мабуть, один з найбільш поширених міфів та страхів, який досі живе у суспільстві. Проте інфекціями, які передаються статевим шляхом, можна заразитись виключно через незахищений генітальний контакт, а також через спільне використання секс-іграшок. Віруси не можуть довго виживати за межами людського тіла, тому вони швидко гинуть на поверхнях.

"Вчасний вихід" запобігає вагітності



Використовуйте контрацептиви для запобігання небажаної вагітності / Фото Unsplash

Переривання статевого акту часом може зменшити ймовірність настання вагітності, але цей метод не є надійним. Річ у тім, що у рідині, яка вивільняється під час сексу, теж може бути сперма. Цей "метод контрацепції" також не захистить вас від ІПСШ, зокрема, ВІЛу, герпесу, сифілісу, гонореї або хламідіозу.

ІПСШ не лікуються

Насправді частину інфекцій, які передають статевим шляхом, можна вилікувати. Загалом їх існує 8 видів: бактеріальні інфекції сифілісу, гонорея, хламідіоз та паразитична інфекція трихомоніаз – виліковні. Інші 4 види поки що вилікувати неможливо. До них належать гепатит B, вірус простого герпесу (ВПГ), ВІЛ та вірус папіломи людини (ВПЛ). Щоправда, деякі види ВПЛ з часом виводяться самостійно з організму.

ІПСШ можна передати лише за наявності симптомів



Контрацептиви захистять від ІПСШ ​/ Фото Unsplash

Це, на жаль, також міф. Не завжди хвора людина може знати про це, адже існують інфекції, які не мають конкретної симптоматики. Саме тому дуже важливо регулярно відвідувати лікаря, здавати аналізи та використовувати презервативи.

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Якщо немає проникного контакту, то неможливо заразитись ІПСШ

Проникаючий секс – не єдиний спосіб заразитися ІПСШ. Оральний секс, генітальний контакт та спільне використання секс-іграшок – це прямі способи зараження вірусами. До того ж зараження можливе через кров.