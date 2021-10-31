Існує багато факторів, які негативно впливають на роботу нирок, зокрема діабет і високий кров'яний тиск. Тож якщо у вас є проблеми з нирками, вам варто відмовитись від вживання певних продуктів, аби не ускладнювати захворювання.

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Як налагодити роботу нирок

Як виявити проблеми з нирками

Розпізнати захворювання нирок можна за допомогою певних симптомів. Лікарі рекомендують звернути увагу, якщо вас турбує:

  • часте сечовипускання;
  • неприємний запах з рота або характерний металічний присмак;
  • темні кола під очима;
  • головний біль зранку;
  • сухість шкіри та свербіж.

Які продукти варто виключити з раціону


Скоротіть вживання молочних продуктів / Фото Unsplash

Людям із захворюванням нирок варто уникати продуктів, які підвищують кислотність в організмі, адже це ще більше пошкоджує орган та негативно впливає на його роботу. Зокрема бажано виключити з раціону:

  • авокадо;
  • консерви;
  • цільнозерновий хліб;
  • бурий рис;
  • банани;
  • молочні продукти;
  • апельсини та апельсиновий сік;
  • оброблене м'ясо;
  • соління, оливки та смаколики;
  • абрикоси;
  • картоплю;
  • помідори;
  • шпинат і зелень буряка;
  • фініки, родзинки, чорнослив;
  • чипси та крекери;
  • солодкі газовані напої.

Вони підвищують кислотність та призводять до ушкоджень крихких каналів у нирках, де утворюється сеча. Своєю чергою орган намагається захиститись і починає активно виробляти аміак, великі дози якого можуть мати токсичний вплив. Аби запобігти цьому процесу, варто планувати денний раціон так, щоб частка кислотоутворюючих продуктів не перевищувала 35%. Віддавайте перевагу лужним продуктам: овочам, ягодам і фруктам.

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Деякі поживні речовини шкідливі для хворих нирок / Фото Unsplash

Якщо у вас захворювання нирок, варто обмежити вживання цих поживних речовин:

  • натрію, який є основним компонентом кухонної солі, адже пошкоджені нирки не можуть регулювати його надлишок;
  • калію, бо його високий вміст у крові можу бути небезпечним;
  • фосфору, який ушкоджені нирки також не здатні фільтрувати, що може призвести до інтоксикації;
  • білка, оскільки органи не здатні очищати відходи білкового метаболізму.