Существует много факторов, негативно влияющих на работу почек, в частности диабет и высокое кровяное давление. Если у вас есть проблемы с почками, вам следует отказаться от употребления определенных продуктов, чтобы не осложнять заболевание.

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Как наладить работу почек

Как выявить проблемы с почками

Распознать заболевание почек можно с помощью определенных симптомов. Врачи рекомендуют обратить внимание, если вас беспокоит:

  • частое мочеиспускание;
  • неприятный запах изо рта или характерный металлический привкус;
  • темные круги под глазами;
  • головная боль с утра;
  • сухость кожи и зуд.

Какие продукты следует исключить из рациона


Сократите употребление молочных продуктов / Фото Unsplash

Людям с заболеванием почек следует избегать продуктов, которые повышают кислотность в организме, это еще больше повреждает орган и негативно влияет на его работу. В частности, желательно исключить из рациона:

  • авокадо;
  • консервы;
  • цельнозерновой хлеб;
  • бурый рис;
  • бананы;
  • молочные продукты;
  • апельсины и апельсиновый сок;
  • обработанное мясо;
  • соления, оливки и вкусности;
  • абрикосы;
  • картофель;
  • помидоры;
  • шпинат и зелень свеклы;
  • финики, изюм, чернослив;
  • чипсы и сухарики;
  • сладкие газированные напитки.

Они повышают кислотность и приводят к повреждениям хрупких каналов в почках, где образуется моча. В свою очередь орган пытается защититься и начинает активно производить аммиак, большие дозы которого могут оказать токсическое воздействие. Чтобы предотвратить этот процесс, следует планировать дневной рацион так, чтобы доля кислотообразующих продуктов не превышала 35%. Отдавайте предпочтение щелочным продуктам: овощам, ягодам и фруктам.

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Некоторые питательные вещества вредны для больных почек / Фото Unsplash

Если у вас заболевания почек, следует ограничить употребление этих питательных веществ:

  • натрия, являющегося основным компонентом поваренной соли, ведь поврежденные почки не могут регулировать его избыток;
  • калия, потому что его высокое содержание в крови может быть опасным;
  • фосфора, который повреждены почки также не способны фильтровать, что может привести к интоксикации;
  • белка, потому что органы не способны очищать отходы белкового метаболизма.