Существует много факторов, негативно влияющих на работу почек, в частности диабет и высокое кровяное давление. Если у вас есть проблемы с почками, вам следует отказаться от употребления определенных продуктов, чтобы не осложнять заболевание.

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Как наладить работу почек

Как выявить проблемы с почками

Распознать заболевание почек можно с помощью определенных симптомов. Врачи рекомендуют обратить внимание, если вас беспокоит:

частое мочеиспускание;

неприятный запах изо рта или характерный металлический привкус;

темные круги под глазами;

головная боль с утра;

сухость кожи и зуд.

Какие продукты следует исключить из рациона



Сократите употребление молочных продуктов / Фото Unsplash

Людям с заболеванием почек следует избегать продуктов, которые повышают кислотность в организме, это еще больше повреждает орган и негативно влияет на его работу. В частности, желательно исключить из рациона:

авокадо;

консервы;

цельнозерновой хлеб;

бурый рис;

бананы;

молочные продукты;

апельсины и апельсиновый сок;

обработанное мясо;

соления, оливки и вкусности;

абрикосы;

картофель;

помидоры;

шпинат и зелень свеклы;

финики, изюм, чернослив;

чипсы и сухарики;

сладкие газированные напитки.

Они повышают кислотность и приводят к повреждениям хрупких каналов в почках, где образуется моча. В свою очередь орган пытается защититься и начинает активно производить аммиак, большие дозы которого могут оказать токсическое воздействие. Чтобы предотвратить этот процесс, следует планировать дневной рацион так, чтобы доля кислотообразующих продуктов не превышала 35%. Отдавайте предпочтение щелочным продуктам: овощам, ягодам и фруктам.

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Некоторые питательные вещества вредны для больных почек / Фото Unsplash

Если у вас заболевания почек, следует ограничить употребление этих питательных веществ: