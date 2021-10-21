Этот гормон – это белковое вещество, которое вырабатывается гипофизом (передней его долей). Обычно показанием к определению его уровня является бесплодие. Однако следует помнить, что отклонения от нормы могут сигнализировать о проблеме либо в самом гипофизе, либо в гипоталамусе, который "следит" за работой гипофиза. При подозрении на такие патологические состояния проводятся дополнительные обследования, а если диагноз подтверждается, пациенту назначают соответствующую терапию.

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Гипофиз, фолликулостимулирующий гормон и эстрогены – как они между собой связаны?

Гипофиз – это небольшая по размерам эндокринная железа, которая весит примерно 0,5 – 0,7 граммов и располагается прямо по центру мозга, возле гипоталамуса. Такое соседство не случайно и еще раз доказывает, что организм является системой сообщающихся сосудов. Гипофиз осуществляет контроль над многими другими железами внутренней секреции. А вот его самого контролирует гипоталамус, в частности его тормозные и стимулирующие нейрогормоны.

Гипофиз позволяет нам расти, развиваться и рожать детей. Он может стать главным источником проблем с функционированием надпочечников, щитовидной железы либо яичников, влиять на вес и внешний вид кожи и волос. Именно он отвечает за лактацию и контроль мочеиспускания во время сна. Мало процессов происходит в нашем организме, которые бы (по крайней мере косвенно) не были связаны с работой гипофиза. Но ключевая роль этой частицы головного мозга заключается в производстве, кумуляции и высвобождении гормонов.

Гормонами гипофиза являются:

пролактин;

тиреотропин, стимулирующий функцию щитовидной железы;

гормон роста;

адренокортикотропин, отвечающий за работу коры надпочечников;

лютеинизирующий гормон;

и, наконец, фолликулостимулирующий гормон.

Последний заставляет фолликулы производить эстрогены. Зачем нам вообще нужны эти гормоны?

Эстрогены являются не одним половым гормоном, а целой группой, и отвечают главным образом за правильный менструальный цикл. Они стимулируют синтез лютеинизирующего гормона, обеспечивающего овуляцию и образование желтого тела (измененного фолликула яичника, который функционирует как эндокринная железа). Дефицит эстрогена чаще всего имеет место в период постменопаузы, но может наблюдаться и у молодых женщин, проявляясь нарушениями менструального цикла, тошнотой, приступами головной боли, увеличением массы тела, ухудшением общего самочувствия.

Эстрогены считаются сугубо женскими гормонами, но обеспечивают они также нормальное функционирование мужского организма. Недостаточное производство эстрогенов яичками может привести к бесплодию.

Фолликулостимулирующий гормон влияет на мужскую репродуктивную функцию / Фото Pixabay

Фолликулостимулирующий гормон не только стимулирует продукцию эстрогенов. Он еще и усиливает активность ароматазы – фермента, участвующего в преобразовании андрогенов в эстрогены. Андрогены – это мужские гормоны, которые являются эквивалентом эстрогенов.

У мужчин этот гормон способствует росту семенных канальцев, увеличивая тем самым производство спермы. Кроме того, влияет на продукцию белка, связывающего андрогены, а также на функцию тестостерона.

Нормы фолликулостимулирующего гормона

Проверка уровня этого гормона показана:

как часть диагностики женского и мужского бесплодия (с этого, как правило, и начинают обследование пары);

в случае нерегулярных менструаций;

при нарушении созревания у детей (ускорении либо задержке);

при подозрении на нарушения функции гипофиза/гипоталамуса;

с целью выявления синдрома поликистозных яичников, но одновременно с оценкой уровня лютеинизирующего гормона.

Диапазон нормальных показателей гормона (в разные фазы менструального цикла):

в фолликулярной (от завершения менструации до наступления овуляции) - от 3,03 до 8,08 международных единиц на миллилитр;

в период овуляции – от 2,55 до 16,69 международных единиц на миллилитр;

от 2,55 до 16,69 международных единиц на миллилитр; в лютеиновой фазе (от завершения овуляции до наступления менструации) – от 1,38 до 5,47 международных единиц на миллилитр.

Норма для женщин после наступления менопаузы – от 26,72 до 133,41 международных единиц на миллилитр.

Норма для мужчин – от 1,7 до 12,0 нанограмм на миллилитр.

Для определения концентрации гормона производится забор крови. Иногда проверяют также и мочу, но в таком случае ее нужно собирать в течение всех суток.

Превышение показателей нормы фолликулостимулирующего гормона обнаруживают чаще всего при первичной недостаточности яичников, в том числе, синдроме поликистозных яичников или в постменопаузе.

У мужчин высокий уровень этого гормона может свидетельствовать о первичном гипогонадизме (гипофункции половых желез), который наблюдается в частности при синдроме Клайнфельтера, либо же сигнализировать об уменьшении производства спермы, в том числе после перенесенной инфекции, которая вызвала нарушение функции яичек.

Снижение уровня фолликулостимулирующего гормона может указывать на недостаточность и опухоли гипофиза, или же являться побочным эффектом некоторых лекарств (например, тех, которые применяются при проведении химиотерапии). Проблема с гипофизом часто приводит к вторичной недостаточности яичников или яичек.

Иногда отклонение от нормы сопутствует заболеваниям щитовидной железы либо надпочечников.

Терапия зависит от причины. Устанавливает причину и назначает лечение врач-эндокринолог.