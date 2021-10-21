Этот гормон – это белковое вещество, которое вырабатывается гипофизом (передней его долей). Обычно показанием к определению его уровня является бесплодие. Однако следует помнить, что отклонения от нормы могут сигнализировать о проблеме либо в самом гипофизе, либо в гипоталамусе, который "следит" за работой гипофиза. При подозрении на такие патологические состояния проводятся дополнительные обследования, а если диагноз подтверждается, пациенту назначают соответствующую терапию.
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Гипофиз, фолликулостимулирующий гормон и эстрогены – как они между собой связаны?
Гипофиз позволяет нам расти, развиваться и рожать детей. Он может стать главным источником проблем с функционированием надпочечников, щитовидной железы либо яичников, влиять на вес и внешний вид кожи и волос. Именно он отвечает за лактацию и контроль мочеиспускания во время сна. Мало процессов происходит в нашем организме, которые бы (по крайней мере косвенно) не были связаны с работой гипофиза. Но ключевая роль этой частицы головного мозга заключается в производстве, кумуляции и высвобождении гормонов.
Гормонами гипофиза являются:
- пролактин;
- тиреотропин, стимулирующий функцию щитовидной железы;
- гормон роста;
- адренокортикотропин, отвечающий за работу коры надпочечников;
- лютеинизирующий гормон;
- и, наконец, фолликулостимулирующий гормон.
Последний заставляет фолликулы производить эстрогены. Зачем нам вообще нужны эти гормоны?
Эстрогены являются не одним половым гормоном, а целой группой, и отвечают главным образом за правильный менструальный цикл. Они стимулируют синтез лютеинизирующего гормона, обеспечивающего овуляцию и образование желтого тела (измененного фолликула яичника, который функционирует как эндокринная железа). Дефицит эстрогена чаще всего имеет место в период постменопаузы, но может наблюдаться и у молодых женщин, проявляясь нарушениями менструального цикла, тошнотой, приступами головной боли, увеличением массы тела, ухудшением общего самочувствия.
Фолликулостимулирующий гормон влияет на мужскую репродуктивную функцию / Фото Pixabay
Фолликулостимулирующий гормон не только стимулирует продукцию эстрогенов. Он еще и усиливает активность ароматазы – фермента, участвующего в преобразовании андрогенов в эстрогены. Андрогены – это мужские гормоны, которые являются эквивалентом эстрогенов.
Нормы фолликулостимулирующего гормона
Проверка уровня этого гормона показана:
- как часть диагностики женского и мужского бесплодия (с этого, как правило, и начинают обследование пары);
- в случае нерегулярных менструаций;
- при нарушении созревания у детей (ускорении либо задержке);
- при подозрении на нарушения функции гипофиза/гипоталамуса;
- с целью выявления синдрома поликистозных яичников, но одновременно с оценкой уровня лютеинизирующего гормона.
Диапазон нормальных показателей гормона (в разные фазы менструального цикла):
- в фолликулярной (от завершения менструации до наступления овуляции) - от 3,03 до 8,08 международных единиц на миллилитр;
- в период овуляции – от 2,55 до 16,69 международных единиц на миллилитр;
- в лютеиновой фазе (от завершения овуляции до наступления менструации) – от 1,38 до 5,47 международных единиц на миллилитр.
Норма для женщин после наступления менопаузы – от 26,72 до 133,41 международных единиц на миллилитр.
Норма для мужчин – от 1,7 до 12,0 нанограмм на миллилитр.
Превышение показателей нормы фолликулостимулирующего гормона обнаруживают чаще всего при первичной недостаточности яичников, в том числе, синдроме поликистозных яичников или в постменопаузе.
Снижение уровня фолликулостимулирующего гормона может указывать на недостаточность и опухоли гипофиза, или же являться побочным эффектом некоторых лекарств (например, тех, которые применяются при проведении химиотерапии). Проблема с гипофизом часто приводит к вторичной недостаточности яичников или яичек.
Терапия зависит от причины. Устанавливает причину и назначает лечение врач-эндокринолог.