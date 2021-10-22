У цій страві можна поєднувати різні види м'яса: як курятину, так і свинину. Зіркова дієтологиня Світлана Фус рекомендує використовувати курячі стегна для приготування м'ясного рулету.
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Рецепт фальшивого зайця
Інгредієнти
- 400 грамів курячих стегенець без кісток;
- 100 грамів зеленого горошку;
- 200 грамів цибулі порей;
- 50 грамів цільнозернового або бородинського хліба;
- 2 яйця;
- 60 грамів моркви;
- 40 грамів оливок без кісточки;
- 50 грамів картоплі;
- 1 зубчик часнику;
- сіль та перець до смаку;
- 150 грамів броколі.
Спосіб приготування
М'ясний рулет з курячого фаршу / Фото Pinterest
Крок 1. Додайте олії на пательню, подрібніть цибулю та часник і готуйте до прозорості. До засмажки додайте 2 столові ложки води, остудіть та перетворіть в блендері на пюре.
Крок 2. Яйця помістіть у каструлю з водою та зваріть круто (8 – 10 хвилин). За цей час підготуйте картоплю. Очистьте та натріть на дрібній терці. Зайву рідину відтисніть та вилийте.
Крок 3. Додайте до картоплі курячий фарш, пюре із засмажки, сіль та перець. Перемістіть половину філе у подовгасту форму для запікання, а тоді викладіть яйця, горошок, оливки, цибулю, нарізану півкільцями, та моркву. Зверху покрийте все фаршем.
Крок 4. Розігрійте духовку до 200 градусів і готуйте м'ясний рулет протягом 45 хвилин. ⠀
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Текст публікації Світлани Фус:
Для фальшивого зайця (на 2 дні та 2 персони) необхідно:
- 400 грамів курячих стегенець без кісток
- 100 грамів зеленого горошку
- 200 грамів цибулі порей
- 50 грамів цільнозернового або бородинського хліба
- 2 яйця
- 60 грамів моркви
- 40 грамів оливок без кісточки
- 50 грамів картоплі
- 1 зубчик часнику
- сіль та перець до смаку
- 150 грамів броколі
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Спасеруйте цибулю з часником до прозорості, додавши 2 столові ложки води. Потім остудіть і збийте в блендері в однорідне пюре. ⠀
- Яйця зваріть круто (8 – 10 хвилин). Картоплю натріть на найдрібнішу тертку і вилийте рідину. ⠀
- З'єднайте фарш з цибулею, картоплею, посоліть і поперчіть. Додайте зелений горошок, очищені яйця, моркву, нарізану півкільцями, і оливки.
- Викладіть в довгасту силіконову форму і запікайте 45 хвилин. ⠀