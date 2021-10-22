У цій страві можна поєднувати різні види м'яса: як курятину, так і свинину. Зіркова дієтологиня Світлана Фус рекомендує використовувати курячі стегна для приготування м'ясного рулету.

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Рецепт фальшивого зайця

Інгредієнти

400 грамів курячих стегенець без кісток;

100 грамів зеленого горошку;

200 грамів цибулі порей⁣⁣;

50 грамів цільнозернового або бородинського хліба;

2 яйця;

60 грамів моркви;

40 грамів оливок без кісточки;

50 грамів картоплі;

1 зубчик часнику;

сіль та перець до смаку;

150 грамів броколі.

Спосіб приготування



М'ясний рулет з курячого фаршу / Фото Pinterest

Крок 1. Додайте олії на пательню, подрібніть цибулю та часник і готуйте до прозорості. До засмажки додайте 2 столові ложки води, остудіть та перетворіть в блендері на пюре.

Крок 2.⁣⁣ Яйця помістіть у каструлю з водою та зваріть круто (8 – 10 хвилин). За цей час підготуйте картоплю. Очистьте та натріть на дрібній терці. Зайву рідину відтисніть та вилийте. ⁣

Крок 3. Додайте до картоплі курячий фарш, пюре із засмажки, сіль та перець. Перемістіть половину філе у подовгасту форму для запікання, а тоді викладіть яйця, горошок, оливки, цибулю, нарізану півкільцями, та моркву. Зверху покрийте все фаршем.

Крок 4. Розігрійте духовку до 200 градусів і готуйте м'ясний рулет протягом 45 хвилин. ⁣⁣⠀

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Текст публікації Світлани Фус:

Для фальшивого зайця (на 2 дні та 2 персони) ⁣⁣необхідно:

400 грамів курячих стегенець без кісток

100 грамів зеленого горошку

200 грамів цибулі порей⁣⁣

50 грамів цільнозернового або бородинського хліба

2 яйця⁣⁣

60 грамів моркви

40 грамів оливок без кісточки

50 грамів картоплі

1 зубчик часнику

сіль та перець до смаку

150 грамів броколі

Спосіб приготування: