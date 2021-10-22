В этом блюде можно сочетать различные виды мяса: как курятину, так и свинину. Звездная диетологиня Светлана Фус рекомендует использовать куриные бедра для приготовления мясного рулета.
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Рецепт фальшивого зайца
Ингредиенты
- 400 граммов куриных окорочков без костей;
- 100 граммов зеленого горошка;
- 200 граммов лука порей;
- 50 граммов цельнозернового или бородинского хлеба;
- 2 яйца;
- 60 граммов моркови;
- 40 граммов оливок без косточки;
- 50 граммов картофеля;
- 1 зубчик чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- 150 граммов брокколи.
Способ приготовления
Мясной рулет из куриного фарша / Фото Pinterest
Шаг 1. Добавьте масла в сковороду, измельчите лук и чеснок и готовьте до прозрачности. К зажарке добавьте 2 столовые ложки воды, остудите и превратите в блендере в пюре.
Шаг 2. Яйца поместите в кастрюлю с водой и сварите вкрутую (8 – 10 минут). За это время подготовьте картофель. Очистите и натрите на мелкой терке. Лишнюю жидкость отожмите и вылейте.
Шаг 3. Добавьте к картофелю куриный фарш, пюре из зажарки, соль и перец. Переместите половину филе в продолговатую форму для запекания, а потом выложите яйца, горошек, оливки, лук, нарезанный полукольцами, и морковь. Сверху покройте все фаршем.
Шаг 4. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте мясной рулет в течение 45 минут. ⠀
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Текст публикации Светланы Фус:
Для фальшивого зайца (на 2 дня и 2 персоны) необхидно:
- 400 граммов куриных окорочков без костей
- 100 граммов зеленого горошка
- 200 граммов лука порей
- 50 граммов цельнозернового или бородинского хлеба
- 2 яйця
- 60 граммов моркови
- 40 граммов оливок без косточки
- 50 граммов картофеля
- 1 зубчик чеснока
- соль и перец по вкусу
- 150 граммов брокколи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Спассеруйте лук с чесноком до прозрачности, добавив 2 столовые ложки воды. Затем остудите и взбейте в блендере в однородное пюре. ⠀
- Яйця сварите вкрутую (8 – 10 минут). Картофель натрите на мелкую терку и вылейте жидкость. ⠀
- Соедините фарш с луком, картофелем, посолите и поперчите. Добавьте зеленый горошек, очищенные яйца, морковь, нарезанную полукольцами, и оливки.
- Выложите в продолговатую силиконовую форму и запекайте 45 минут. ⠀