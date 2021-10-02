Забули, навіщо прийшли до кухні чи про що хотіли спитати батька, який сидить в іншій кімнаті? Дослідження стверджують, що це абсолютно нормально.

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Психологи з Університету Нотр-Дам в Індіані досліджують феномен "кімнатної забудькуватості" ще з 2006 року. Це явище назвали "ефектом дверного отвору".

Для експериментів науковці використовували програми віртуальної реальності (VR).

Чому ми забуваємо предмети

Для проведення досліджень залучили групу волонтерів, які працювали з VR. Вони заходили до різних кімнат та звітували, наскільки добре вони пам’ятають їхнє облаштування.

Вчені з’ясували, що люди, які проходили через дверні отвори, гірше пам’ятали, які предмети стоять у попередній кімнаті.

Коли людина переходить до іншої кімнати, у неї погіршується пам'ять / Фото Unsplash

Дослідники пояснили принцип цього дивного ефекту:

Наші спогади поділені на епізоди , які змінюються, коли ми заходимо до іншого приміщення.

, які змінюються, коли ми заходимо до іншого приміщення. Через цю епізодичність нам важче згадати, що саме ми хотіли зробити чи що планували взяти.

Двері, які розділяють кімнати, стають своєрідною межею наших спогадів, створюючи нову картину. Таким чином дверні отвори відділяють минулі спогади та ускладнюють згадування нашої мети.

Дрібниці відволікають нас

Команда університету Квінсленду вияснила, що перехід через двері, які з'єднують однакові кімнати, переважно не впливає на пам'ять людини. Вчені пояснюють це тим, що мозок не бачить особливої різниці та не створює значної межі події.

"Ефект дверей" спрацьовував лише тоді, коли дослідники відволікали своїх добровольців одночасним другорядним завданням – як от не забути взяти аркуш на столі чи закрити вікно.

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Науковці стверджують, що ми забуваємо щось через те, що думаємо про щось інше під час переходу до іншої кімнати. Дослідники додають, що "ефект дверного отвору", швидше за все, настає, коли відбуваються значні зміни в контексті – наприклад, якщо ви виходите з вітальні на двір.

Як це контролювати

Дослідження показують, що забудькуватості можна уникнути. Психологи рекомендують залишатися зосередженим на своїй меті, коли проходите через двері. Навіть якщо це не вдалося, можна легко розв'язати проблему – зробити собі нотатку на папері, телефоні чи руці.

Впоратися з поганою пам'яттю допоможуть нотатки / Фото Unsplash