Забыли, зачем пришли на кухню или о чем хотели спросить отца, который сидит в другой комнате? Исследования утверждают, что это совершенно нормально.

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Психологи из Университета Нотр-Дам в Индиане исследуют феномен "комнатной забывчивости" еще с 2006 года. Это явление назвали "эффектом дверного проема".

Для экспериментов ученые использовали программы виртуальной реальности (VR).

Почему мы забываем предметы

Для проведения исследований привлекли группу волонтеров, которые работали с VR. Они заходили в разные комнаты и отчитывались, насколько хорошо они помнят их обустройство.

Ученые выяснили, что люди, которые проходили через дверные проемы, хуже помнили, какие предметы стоят в предыдущей комнате.



Когда человек переходит в другую комнату, у него ухудшается память / Фото Unsplash

Исследователи объяснили принцип этого удивительного эффекта:

Наши воспоминания разделены на эпизоды , которые меняются, когда мы заходим в другое помещение.

, которые меняются, когда мы заходим в другое помещение. Из-за этой эпизодичности нам труднее вспомнить, что именно мы хотели сделать или что планировали взять.

Двери, которые разделяют комнаты, становятся своеобразной чертой наших воспоминаний, создавая новую картину. Таким образом дверные проемы отделяют прошлые воспоминания и затрудняют попытку вспомнить нашу цель.

Мелочи отвлекают нас

Команда университета Квинсленда выяснила, что переход через двери, которые соединяют одинаковые комнаты, как правило, не влияет на память человека. Ученые объясняют это тем, что мозг не видит особой разницы и не создает значительной черты события.

"Эффект дверей" срабатывал только тогда, когда исследователи отвлекали своих добровольцев одновременным второстепенным заданием – вроде не забыть взять лист на столе или закрыть окно.

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Ученые утверждают, что мы забываем что-то из-за того, что думаем о другом при переходе в другую комнату. Исследователи добавляют, что "эффект дверного проема", скорее всего, наступает, когда происходят значительные изменения в контексте – например, если вы выходите из гостиной на улицу.

Как это контролировать

Исследования показывают, что забывчивости можно избежать. Психологи рекомендуют оставаться сосредоточенным на своей цели, когда проходите через дверь. Даже если это не удалось, можно легко решить проблему – сделать себе заметку на бумаге, телефоне или руке.



Справиться с плохой памятью помогут заметки / Фото Unsplash