До того ж надмірна кількість кофеїну негативно впливає на серцево-судинну систему. Щоб уникнути цих неприємностей, спробуйте замінити каву на інші напої, які добре збадьорюють та налаштовують на позитив.

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Кокосове молоко

Кокосове молоко покращує метаболізм / Фото Pexels

Цей натуральний напій містить воду, збагачену калієм. Тому він відмінно втамовує спрагу. Крім того, склянка кокосового молока заряджає енергією та збагачує організм вітамінами B, С, клітковиною та лауриновою кислотою. Ці елементи здатні покращувати метаболізм та є ефективними противірусним та антибактеріальним засобом.

Матча

Японський порошковий чай бадьорить не гірше за каву. Він містить багато антиоксидантів, очищає організм і активує обмінні процеси, а також роботу мозок. Речовина L-теанін, що міститься в матчі, сприяє поліпшенню настрою та активізує розумову активність.

Какао

Какао покращує настрій / Фото Pexels

Кофеїн і теобромін, які містяться в какао-бобах, стимулюють серцеву діяльність та позитивно впливають на розумові процеси. Ще один мікроелемент, який знаходиться в какао – анандамід, який активізує ендорфіни.

Гарячий шоколад

Серед корисних речовин, які входять до складу цього напою – танін, який сприяє виведенню шлаків з організму. Гарячий шоколад допомагає сконцентруватися, покращує роботу мозку та підвищує працездатність та стресостійкість.

Зелений чай

Зелений чай володіє тонізуючими властивостями / Фото Pexels

Зелений чай – це своєрідний енергетик, який володіє тонізуючими властивостями. Напій збагачує організм вітамінами та заповнює водний баланс. А завдяки добавкам у вигляді лимона або імбиру, ранковий чай матиме ще й протизапальний ефект.