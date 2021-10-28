Замість борщу: як приготувати смачну закуску з буряка

Червоний овоч зазвичай використовують для приготування традиційної української страви. Але якщо вам набрид борщ, ви можете приготувати з буряка корисну закуску.

Вам знадобиться буряк, сир фета і ще декілька інгредієнтів. Запечіть овоч у духовці і смакуйте із задоволенням.

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Рецепт закуски з буряка

Інгредієнти

2 великих буряки;

2 столові ложки оливкової олії;

⅓ склянки води;

2 столові ложки бальзамічного оцту;

5 столових ложок подрібненого сиру фета;

2 столові ложки орегано;

сіль та перець.

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Спосіб приготування



Закуска з буряка / Фото Unsplash

Крок 1. Очистьте буряк та наріжте невеликими скибками. Розкладіть їх на формі для випікання, натріть сіллю та перцем.

Крок 2. У місткості змішайте воду, оцет і залийте буряк. Накрийте форму фольгою та помістіть у духовку, розігріту до 200 градусів. Готуйте буряк 1 годину (через пів години потрібно перевернути скибки).

Крок 3. Витягнуть буряк з духовки, зверху обережно розрівняйте дном склянки, щоб не пошкодити. Посипте фетою та викладіть на решітку у духовці. Запікайте 4 – 5 хвилин, поки буряк не стане хрустким, а фета не підрум'яниться. Перед подачею подрібніть орегано та приправте зверху.