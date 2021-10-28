Вместо борща: как приготовить вкусную закуску из свеклы

Красный овощ обычно используют для приготовления традиционного украинского блюда. Но если вам надоел борщ, вы можете приготовить из свеклы полезную закуску.

Вам понадобится свекла, творог фета и еще несколько ингредиентов. Запеките овощи в духовке и смакуйте с удовольствием.

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Рецепт закуски из свеклы

Ингредиенты

2 больших свекли;

2 столовые ложки оливкового масла;

⅓ стакана воды;

2 столовые ложки бальзамического уксуса;

5 столовых ложек измельченного творога фета;

2 столовые ложки орегано;

соль и перец.

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Способ приготовления



Закуска из свеклы / Фото Unsplash

Шаг 1. Очистите свеклу и нарежьте небольшими ломтиками. Разложите их на форме для выпечки, натрите солью и перцем.

Шаг 2. В емкости смешайте воду, уксус и залейте свеклу. Накройте форму фольгой и поместите в духовку разогретую до 200 градусов. Готовьте свеклу 1 час (через пол часа нужно перевернуть ломтики).

Шаг 3. Вытащите свеклу из духовки, сверху осторожно разровняйте дном стакана, чтобы не повредить. Посыпьте фетой и выложите на решетку в духовке. Запекайте 4 – 5 минут, пока свекла не станет хрустящей, а фета не подрумянится. Перед подачей размельчите орегано и приправьте сверху.