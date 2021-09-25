Як знизити рівень холестерину: корисна дієта

Холестерин дуже важливий для здорового функціонування організму. Але перевищення норми може завдати неабиякої шкоди та призвести до багатьох захворювань.

Холестерин – це жироподібна речовина, яку виробляє печінка. Вона є важливою для клітинних мембран, деяких гормонів і вітаміну D. Щоб досягти нормального рівня та підтримувати організм у здоровому стані, варто змінити раціон.

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Як знизити рівень холестерину

Потрібно ретельно слідкувати за холестерином, адже його понаднормовий рівень у крові не дає жодних симптомів. Підвищені показники можуть призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, включаючи серцевий напад та інсульт.

Якщо у вас високий рівень холестерину, рекомендуємо:

відмовитись від вживання продуктів з високим вмістом холестерину, насичених жирів і трансжирів;

включити у раціон більше нежирних продуктів з високим рівнем білка, а саме: курку, рибу та бобові;

додати овочі, фрукти та цільні зерна: саме вони забезпечать організм клітковиною;

змінити спосіб приготування: віддайте перевагу запеченим або приготованим на пару стравам та відмовтесь від споживання смажених на олії продуктів;

уникати фаст-фуду та шкідливої їжі.



Варто відмовитись від фаст-фуду / Фото Unsplash

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Ці продукти варто виключити з раціону

Ділимось із вами списком продуктів з високим вмістом холестерину, насичених жирів і трансжирів:

червоне м'ясо, яєчні жовтки та молочні продукти з високим відсотком жирності;

продукти, у складі яких є какао-масло, пальмова або кокосова олія;

смажені у фритюрі продукти: картопляні чипси, цибулеві кільця та курка;

солодка випічка: кекси, печиво та інше.

Замінити шкідливі продукти можна рибою, яка містить жирні кислоти омега-3, що допоможуть знизити рівень холестерину. Лосось, скумбрія та оселедець стануть вам у пригоді. Можете сміливо додавати у раціон волоські горіхи, мигдаль, мелене насіння льону та авокадо.