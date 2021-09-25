Как снизить уровень холестерина: полезная диета

Холестерин очень важен для здорового функционирования организма. Но превышение нормы может нанести немалый ущерб и привести ко многим заболеваниям.

Холестерин – это жироподобное вещество, которое вырабатывает печень. Она является важной для клеточных мембран, некоторых гормонов и витамина D. Чтобы достичь нормального уровня и поддерживать организм в здоровом состоянии, следует изменить рацион.

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Как снизить уровень холестерина

Нужно тщательно следить за холестерином, ведь его сверхнормативный уровень в крови не дает никаких симптомов. Повышенные показатели могут привести ко многим проблемам со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт.

Если у вас высокий уровень холестерина, рекомендуем:

отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и трансжиров;

включить в рацион больше нежирных продуктов с высоким уровнем белка, а именно: курицу, рыбу и бобовые;

добавить овощи, фрукты и цельные зерна: именно они обеспечат организм клетчаткой;

изменить способ приготовления: отдайте предпочтение запеченным или приготовленным на пару блюдам и откажитесь от потребления жареных на масле продуктов;

избегать фаст-фуда и вредной пищи.

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Стоит отказаться от фаст-фуда / Фото Unsplash

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Эти продукты следует исключить из рациона

Делимся с вами списком продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и трансжиров:

красное мясо, яичные желтки и молочные продукты с высоким процентом жирности;

продукты, в составе которых есть какао-масло, пальмовое или кокосовое масло;

жареные во фритюре продукты: картофельные чипсы, луковые кольца и курица;

сладкая выпечка: кексы, печенье и прочее.

Заменить вредные продукты можно рыбой, которая содержит жирные кислоты омега-3, которые помогут снизить уровень холестерина. Лосось, скумбрия и сельдь вам пригодятся. Можете смело добавлять в рацион грецкие орехи, миндаль, молотые семена льна и авокадо.