Як зменшити споживання цукру: 5 простих порад

Щодня ми вживаємо близько 17 чайних ложок цукру. Він міститься у напоях, фруктах та готових стравах.

Проте в останні роки з'явилась тенденція відмови від цукру. Виключення цього продукту з раціону допоможе схуднути та покращить стан здоров'я.

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Як виключити цукор з раціону

За даними Офісу профілактики захворювань та зміцнення здоров'я, американці споживають приблизно 17 чайних ложок цукру в день, що перевищує максимально рекомендовану кількість – 200 – 250 калорій, які вміщаються у 12 чайних ложках. Тож якщо ви вирішили зменшити споживання цукру, але не знаєте, як зробити цей процес максимально "безболісним", ми вам допоможемо.



Цукор шкідливий для здоров'я / Фото Unsplash

Порада 1.

Детально прочитайте склад того, що ви вживаєте. Можливо ви не додаєте цукор до чаю чи кави, але це не означає, що ви зовсім його не вживаєте, адже навіть несолодкі продукти можуть його містити. Тому важливо провести ретельний аналіз. Записуйте все, що їсте протягом дня, і переглядайте кількість цукру і цих продуктах.

Порада 2.



Цукор міститься у багатьох продуктах / Фото Unsplash

Не покладайтесь на штучні підсолоджувачі, вони не гарантують, що страва буде здоровою. Часто напої та солодощі, приготовлені з екстрактів аспартаму або стевії, можуть негативно впливати на вас та викликати бажання вживати більше цих продуктів. Така своєрідна залежність від цукрозамінників не буде для вас корисною.

Порада 3.

Вчіться відвертати увагу. Спробуйте придумати різні хитрощі, якими могли б себе задурювати. Наприклад, чистити зуби не перед сном, а після вечері, щоб не було спокуси перекусити солоденьким, вимикайте світло на кухні або замініть цукерки на горішки.

Порада 4.



Дозвольте собі трохи солодкого / Фото Unsplash

Не варто повністю виключати цукор з раціону. Залиште свою добову норму, у яку влазив би квадратик шоколаду чи печиво. Такий підхід допоможе не наражати себе на зриви та легше пережити процес відвикання від цукру.

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Порада 5.



Замініть солодкі напої корисним чаєм / Фото Unsplash

Знайдіть корисну альтернативу: існує багато смачних та натуральних страв і напоїв, які не містять цукру та підсолоджувачів. Також можете замінити куплені чаї на ароматні трав'яними, а солодкий торт – фруктовим салатом.