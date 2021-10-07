Как уменьшить потребление сахара 5 простых советов

Ежедневно мы принимаем около 17 чайных ложек сахара. Он содержится в напитках, фруктах и готовых блюдах.

Однако в последние годы появилась тенденция отказа от сахара. Исключение этого продукта из рациона поможет похудеть и улучшит состояние здоровья.

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Как исключить сахар из рациона

По данным Офиса профилактики заболеваний и укрепления здоровья, американцы потребляют примерно 17 чайных ложек сахара в день, что превышает максимально рекомендованное количество – 200 – 250 калорий, которые умещаются в 12 чайных ложках. Поэтому если вы решили уменьшить потребление сахара, но не знаете, как сделать этот процесс максимально "безболезненным", мы вам поможем.



Сахар вреден для здоровья / Фото Unsplash

Совет 1.

Подробно прочитайте состав того, что вы принимаете. Возможно вы не добавляете сахар к чаю или кофе, но это не значит, что вы совсем его употребляете, ведь даже несладкие продукты могут его содержать. Поэтому важно провести тщательный анализ. Записывайте все, что едите в течение дня, и просматривайте количество сахара и этих продуктах.

Совет 2.



Сахар содержится во многих продуктах / Фото Unsplash

Нельзя полагаться на искусственные подсластители, они не гарантируют, что блюдо будет здоровым. Часто напитки и сладости, приготовленные из экстрактов аспартама или стевии, могут негативно влиять на вас и вызвать желание употреблять больше этих продуктов. Такая своеобразная зависимость от сахарозаменителей не будет для вас полезной.

Совет 3.

Учитесь отвлекаться. Попробуйте придумать различные хитрости, которыми могли бы себя обманывать. Например, чистить зубы не перед сном, а после ужина, чтобы не было соблазна перекусить сладеньким, выключайте свет на кухне или замените конфеты на орешки.

Совет 4.



Позвольте себе немного сладкого / Фото Unsplash

Не стоит полностью исключать сахар из рациона. Оставьте свою суточную норму, в которую влезал бы квадратик шоколада или печенье. Такой подход поможет не подвергать себя срывам и легче пережить процесс отвыкания от сахара.

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Совет 5.



Замените сладкие напитки полезным чаем / Фото Unsplash

Найдите полезную альтернативу: существует много вкусных и натуральных блюд и напитков, которые не содержат сахара и подсластителей. Также можете заменить купленные чаи на ароматные травяные, а сладкий торт – фруктовым салатом.