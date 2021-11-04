Вино теж шкодить: чому не варто піддаватись алкогольним спокусам

Багато хто відволікається від буденності та роботи за допомогою алкоголю в компанії друзів. Проте такий релакс дуже шкідливий для організму, навіть якщо ви вживаєте такі напої рідко.

Перш ніж випити черговий келих вина чи міцнішого бурбону, текіли або джину, візьміть до уваги наступні факти. Здорово 24 розповідають, як алкоголь може вплинути організм.

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Як алкоголь впливає на організм

Алкоголь не корисний

Часто говорять про "цілющі" властивості червоного вина, проте це все міфи, а не здорова звичка. Дослідження доводять, що мінімальний позитивний вплив на серцево-судинну систему швидше пов'язаний зі зниженням стресу, але не з інгредієнтами алкогольних напоїв.

Пляшку вина, випиту протягом тижня, прирівнюють з 5 викуреними сигаретами для чоловіків та 10 – для жінок. До того ж у жінок, які вживають алкоголь щодня, ризик мати рак грудей на 14% вищий, ніж у тих, хто не п'є. Тому користь алкоголю є досить міфічною, а ризики отримати ускладнення і захворювання вища, ніж мінімальні здорові впливи.

Алкоголь по-різному впливає на чоловіків та жінок



Алкоголь на всіх впливає по-різному / Фото Unsplash

Жіночий і чоловічий організми по-різному "засвоює" алкоголь. Це пояснюється тим, що у статей відрізняються ферменти шлунка, гормони, співвідношення м'язів та жиру і концентрація води в організмі. Жіночий організм поглинає більше алкоголю і повільніше засвоює його, тому жінки частіше страждають від довгострокових наслідків. Чоловіки ж вразливіші через надмірне вживання.

Зловживання алкоголем і алкоголізм – різні речі

Важливо розуміти різницю між цими двома поняттями, бо вони не є синонімами. Зловживання алкоголем заважає людині жити, стає причиною проблем в житті, нехтуванням робочими та домашніми обов'язками. Алкоголізм – це куди глобальніша проблема, адже вона призводить до змін в нейронах мозку, які викликають почуття потреби у випивці та призводять до вживання алкоголю навіть тоді, коли ви не планували цього робити

Випивка стає причиною вживання шкідливої їжі



Алкоголь стає причиною шкідливих перекусів / Фото Unsplash

Причиною вживання жирної, соленої або солодкої їжі є не лише емоційний голод чи стрес. До нездорових перекусів призводить і алкоголь. Жирна їжа дозволить вам почуватись більш захищеними під час вживання алкоголю, обороняючи шлунок від надлишку кислоти. До бажання з'їсти щось солене причетне зневоднення, яке є наслідком вживання алкоголю. Річ у тім, що потяг з'являється через потребу заповнити електроліти в організмі.

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Вживання алкоголю підвищує ризик раку

Алкоголь збільшує ваші шанси зіткнутись зі страшною недугою – раком ротової порожнини, горла, гортані або стравоходу. Також він "сприяє" розвитку раку печінки, грудей і кишківника. Це відбувається через етанол, з якого зроблений алкоголь. Він не є канцерогенним, але при потраплянні в організм перетворюється на ацетальдегід, який Міжнародне агентство з вивчення раку відносить до канцерогенів першої групи.