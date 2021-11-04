Вино тоже вредит: почему не стоит подвергаться алкогольным соблазнам

Многие отвлекаются от обыденности и работы с помощью алкоголя в компании друзей. Однако такой релакс очень вреден для организма даже если вы употребляете такие напитки редко.

Прежде чем выпить очередной бокал вина или более крепкого бурбона, текилы или джина, примите во внимание следующие факты. Здорово 24 рассказывают, как алкоголь может повлиять на организм.

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Как алкоголь влияет на организм

Алкоголь не полезен

Часто говорят о "целебных" свойствах красного вина, однако это все мифы, а не здоровая привычка. Исследования доказывают, что минимальное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему скорее связано со снижением стресса, но не с ингредиентами алкогольных напитков.

Бутылку вина, выпитую в течение недели, приравнивают с 5 выкуренными сигаретами для мужчин и 10 – для женщин. К тому же у женщин, употребляющих алкоголь каждый день, риск иметь рак груди на 14% выше, чем у непьющих. Поэтому польза алкоголя достаточно мифическая, а риски получить осложнения и заболевания выше, чем минимальные здоровые воздействия.

Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин



Алкоголь на всех влияет по-разному / Фото Unsplash

Женский и мужской организмы по-разному "усваивают" алкоголь. Это объясняется тем, что у полов отличаются ферменты желудка, гормоны, соотношение мышц и жира и концентрация воды в организме. Женский организм поглощает больше алкоголя и медленнее усваивает его, поэтому женщины чаще страдают долгосрочными последствиями. Мужчины же более уязвимы из-за чрезмерного употребления.

Злоупотребление алкоголем и алкоголизм – разные вещи

Важно понимать разницу между этими двумя понятиями, потому что они не синонимы. Злоупотребление алкоголем мешает человеку жить, становится причиной проблем в жизни, пренебрежением к рабочим и домашним обязанностям. Алкоголизм – это куда более глобальная проблема, ведь она приводит к изменениям в нейронах мозга, которые вызывают чувство потребности в выпивке и приводят к употреблению алкоголя даже тогда, когда вы не планировали этого делать

Выпивка становится причиной употребления вредной пищи



Алкоголь становится причиной вредных перекусов / Фото Unsplash

Причиной употребления жирной, соленой или сладкой пищи есть не только эмоциональный голод или стресс. К нездоровым перекусам приводит и алкоголь. Жирная пища позволит вам чувствовать себя более защищенными при употреблении алкоголя, обороняя желудок от избытка кислоты. К желанию съесть что-то соленое причастное обезвоживание, какое есть следствием употребления алкоголя. Дело в том, что тяга появляется из-за необходимости заполнить электролиты в организме.

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Употребление алкоголя повышает риск рака

Алкоголь увеличивает ваши шансы столкнуться со страшным недугом – раком полости рта, горла, гортани или пищевода. Также он "способствует" развитию рака печени, груди и кишечника. Это происходит из-за этанола, из которого сделан алкоголь. Он не канцерогенный, но при попадании в организм превращается в ацетальдегид, который Международное агентство по изучению рака относит к канцерогенам первой группы.