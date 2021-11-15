Вам не можна їсти зелень: чому варто бути обережним з петрушкою

Зелень вже стала для багатьох звичним продуктом, який ми додаємо у страви та заморожуємо на зиму. Вона збагачує страву новими смаками та корисними вітамінами.

Проте звичайна петрушка може завдати шкоди організму, якщо їсти її у великих кількостях. Розповідаємо, чому варто бути обережними із вживанням зелених рослин.

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Чим небезпечна зелень

Петрушка наситить ваш організм багатьома корисними елементами, зокрема вітаміном К, якого у рослині вдосталь. Саме він може бути причиною негативної дії цього продукту на організм, адже великі дози впливають на згортання крові, що збільшує ризик розвитку тромбозу в десятки разів.

Людям із серцево-судинними захворюваннями особливо варто бути обережним при вживанні петрушки. Цей продукт містить 20 добових доз вітаміну К у 100 грамах. Також обмежити вживання цього продукту варто людям старшого віку та тим, у кого є варикоз.



Петрушка збільшує ризик тромбозу / Фото Unsplash

Петрушка може бути токсичною

У складі зелені також є й інші шкідливі елементи, зокрема ефірні олії, які багато апіолом. Це отруйна речовина, яка у великих кількостях має токсичний вплив на організм. Тому людям із захворюваннями нирок, шлунково-кишкового тракту та вагітним варто обмежити вживання цього продукту.

Проте це не означає, що петрушку потрібно повністю виключити з раціону: кількість, зазначена у рецептах, є безпечною для організму.

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Користь петрушки



Яка користь петрушки / Фото Unsplash

Помірне вживання зелені принесе вашому організму багато користі, особливо чоловікам. Рослина багата макроелементами, вітамінами та клітковиною. Вона містить у своєму складі в 3 рази більше вітаміну С, ніж в апельсини, і у 2 рази більше заліза, ніж в шпинаті. А вже відомий вітамін К у помірних дозах сприяє зміцненню кісткової тканини.

До того ж петрушка сприяє моторній функції шлунково-кишкового тракту, контролює рівень холестерину в крові і має сечогінну дію.