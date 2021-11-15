Вам нельзя есть зелень: почему следует быть осторожным с петрушкой

Зелень стала для многих привычным продуктом, который мы добавляем в блюда и замораживаем на зиму. Она обогащает блюдо новыми вкусами и полезными витаминами.

Однако обычная петрушка может нанести вред организму, если есть ее в больших количествах. Рассказываем, почему следует быть осторожными с употреблением зеленых растений.

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Чем опасна зелень

Петрушка насытит ваш организм многими полезными элементами, в частности витамином К, которого в растении достаточно. Именно он может быть причиной негативного воздействия этого продукта на организм, ведь большие дозы влияют на свертываемость крови, что увеличивает риск развития тромбоза в десятки раз.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно следует соблюдать осторожность при употреблении петрушки. Этот продукт содержит 20 суточных доз витамина К в 100 граммах. Также ограничить употребление этого продукта следует людям старшего возраста и тем, у кого есть варикоз.



Петрушка увеличивает риск тромбоза / Фото Unsplash

Петрушка может быть токсичной

В составе зелени также есть и другие вредные элементы, в частности эфирные масла, которые богаты апиолом. Это ядовитое вещество, которое в больших количествах оказывает токсическое влияние на организм. Поэтому людям с заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта и беременным следует ограничить употребление этого продукта.

Однако это не означает, что петрушку нужно полностью исключить из рациона: количество, указанное в рецептах, безопасно для организма.

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Польза петрушки



Какая польза петрушки / Фото Unsplash

Умеренное употребление зелени принесет вашему организму много пользы, особенно мужчинам. Растение богато макроэлементами, витаминами и клетчаткой. Оно содержит в своем составе в 3 раза больше витамина С, чем в апельсинах, и в 2 раза больше железа, чем в шпинате. А уже известный витамин К в умеренных дозах способствует укреплению костной ткани.

К тому же петрушка способствует моторной функции желудочно-кишечного тракта, контролирует уровень холестерина в крови и оказывает мочегонное действие.