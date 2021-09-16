У цих продуктах найбільше вітаміну D: чому потрібно на них звернути увагу

Вітамін D дуже потрібний організму людини, адже він відіграє важливу роль у здоров'ї кісток та захисті від багатьох хвороб. Його нестача може викликати негативно вплинути на імунну та нервову систему.

Тепліших днів стає все менше, а, отже, потрібно подбати про нове джерело вітаміну D. Здорово 24 розповідають, у яких продуктах найбільше цих корисних складників.

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Чому потрібний вітамін D

Усім необхідне перебування на сонці та збалансоване харчування, аби отримати достатню дозу вітаміну D. Але певні категорії людей більш схильні до розвитку дефіциту, тому їм дуже важливо вживати більше продуктів, які містять у складі цей компонент. Ці люди схильні до розвитку дефіциту:

ті, хто страждає ожирінням;

люди похилого віку;

немовлята на грудному вигодовуванні;

люди, які мало перебувають на сонці;

пацієнти із захворюваннями травної системи, які призводять до порушення поглинання вітамінів і мінералів.



Сонце можна замінити продуктами з вітаміном D / Фото Unsplash

Норма вітаміну D, яку потрібно споживати на день для дітей та дорослих, становить від 600 до 4000 міжнародних одиниць (МО) в залежності від особливостей здоров'я. Спеціальні добавки містять близько 2000 МО у 1 таблетці.

Проте найкращий спосіб отримати достатню кількість вітаміну D, особливо у холодний період, – споживати корисні продукти.

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У цих продуктах міститься багато вітаміну D



У жовтку міститься вітамін D / Фото Unsplash