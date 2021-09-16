В этих продуктах больше всего витамина D: почему нужно на них обратить внимание

Витамин D очень нужен организму человека, ведь он играет важную роль в здоровье костей и защите от многих болезней. Его недостаток может вызвать негативное влияние на иммунную и нервную систему.

Теплых дней становится все меньше, а, следовательно, нужно позаботиться о новом источнике витамина D. Здорово 24 рассказывают, в каких продуктах больше всего этих полезных составляющих.

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Почему нужен витамин D

Всем необходимо пребывание на солнце и сбалансированное питание, чтобы получить достаточную дозу витамина D. Но определенные категории людей более склонны к развитию дефицита, поэтому им очень важно употреблять больше продуктов, содержащих в составе этот компонент. Эти люди склонны к развитию дефицита:

те, кто страдает ожирением;

люди пожилого возраста;

младенцы на грудном вскармливании;

люди, которые мало находятся на солнце;

пациенты с заболеваниями пищеварительной системы, которые приводят к нарушению поглощения витаминов и минералов.



Солнце можно заменить продуктами с витамином D / Фото Unsplash

Норма витамина D, которую нужно потреблять в день для детей и взрослых, составляет от 600 до 4000 международных единиц (МЕ) в зависимости от особенностей здоровья. Специальные добавки содержат около 2000 МЕ в 1 таблетке.

Однако лучший способ получить достаточное количество витамина D, особенно в холодный период, – потреблять полезные продукты.

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В этих продуктах содержится много витамина D



В желтке содержится витамин D / Фото Unsplash