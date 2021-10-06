Список осінніх продуктів від Олександри Кучеренко: корисно і смачно
Джерело:Інстаграм Олександри Кучеренко
Осінь – це період змін, які стосуються зокрема і харчування. Ця пора пропонує широкий вибір сезонних плодів, які принесуть багато вітамінів організму.
Зіркова телеведуча та Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко поділилась списком корисних продуктів, які полюбляє смакувати в осінній період. Вона рекомендує завжди тримати їх під рукою.
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Список осінніх продуктів від Олександри Кучеренко
Гарбуз
Це універсальний овоч, який можна використовувати для приготування багатьох страв. Зокрема восени варто потішити себе супом-пюре, салатом або випічкою. Чудово смакує і просто зварений чи запечений гарбуз. Цей овоч зміцнює імунітет і сприяє схудненню.
Гранатовий сік
Гранатовий сік дуже корисний / Фото Unsplash
Гранат – це справжній вітамінний бум. Його використовують для лікування багатьох хвороб, як імуностимулятор, антиоксидант і навіть косметичний засіб. Особливо смачним та корисним буде гранатовий сік. Зіркова телеведуча не дуже любить чистити цю ягоду, тому віддає перевагу вже готовим гранатовим напоям.
Цвітна капуста
Цвітна капуста – це джерело поживних та потрібних організму мікроелементів. Олександра Кучеренко полюбляє готувати з неї стейки та запіканку у духовці.
Гриби
Гриби містять вітамін D / Фото Unsplash
Гриби потішать своїм неймовірним ароматом та невеликою кількістю калорій. Вони також містять багато поживних речовин, зокрема, калій, селен, вітамін D та В12.
Журавлина
Особливе місце в раціоні телеведучої посідають ягоди. Вона додає їх у кожний сніданок та готує смачну випічку. У осінній сезон Олександра полюбляє їсти журавлину.
Хурма
Хурма смачна та корисна / Фото Unsplash
Ще один продукт, який потішить великою кількістю вітамінів і антиоксидантів. Але варто дотримувати норми споживання, а це 2 – 3 рази на тиждень.
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Кисломолочні продукти
Молочні продукти покращують мікрофлору кишківника / Фото Unsplash
Саме вони будуть джерелом корисних бактерій у кишківнику та сформують імунітет проти вірусів і застуд. Олександра Кучеренко віддає перевагу натуральному сиру та вершковому маслу, які купує тільки на ринку.