Список осенних продуктов от Александры Кучеренко: полезно и вкусно
Источник:Инстаграм Александры Кучеренко
Осень – это период изменений, касающихся в том числе и питания. Эта пора предлагает широкий выбор сезонных плодов, которые принесут много витаминов организму.
Звездная телеведущая и Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко поделилась списком полезных продуктов, которые любит смаковать в осенний период. Она рекомендует всегда держать их под рукой.
Полезно Свежие овощи и зелень с грядки: опасность - вовсе не в нитратах
Список осенних продуктов от Александры Кучеренко
Тыква
Это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления многих блюд. В частности осенью стоит побаловать себя супом-пюре, салатом или выпечкой. Прекрасно подойдет и просто вареная или запеченная тыква. Этот овощ укрепляет иммунитет и способствует похудению.
Гранатовый сок
Гранатовый сок очень полезен / Фото Unsplash
Гранат – это настоящий витаминный бум. Его используют для лечения многих болезней, как иммуностимулятор, антиоксидант и даже косметическое средство. Особенно вкусным и полезным будет гранатовый сок. Звездная телеведущая не слишком любит чистить эту ягоду, поэтому предпочитает уже готовые гранатовые напитки.
Цветная капуста
Цветная капуста – это кладезь питательных и нужных организму микроэлементов. Александра Кучеренко любит готовить из нее стейки и запеканку в духовке.
Грибы
Грибы содержат витамин D / Фото Unsplash
Грибы порадуют своим невероятным ароматом и небольшим количеством калорий. Они также содержат много питательных веществ, в частности, калий, селен, витамин D и В12.
Клюква
Особое место в рационе телеведущей занимают ягоды. Она добавляет их в каждый завтрак и готовит вкусную выпечку. В осенний сезон Александра любит есть клюкву.
Хурма
Хурма вкусная и полезная / Фото Unsplash
Еще один продукт, который порадует большим количеством витаминов и антиоксидантов. Но стоит соблюдать нормы потребления, а это 2 – 3 раза в неделю.
К теме Эти продукты улучшают работу сердца: новое исследование
Кисломолочные продукты
Молочные продукты улучшают микрофлору кишечника / Фото Unsplash
Именно они будут источником полезных бактерий в кишечнике и сформируют иммунитет против вирусов и простуд. Александра Кучеренко отдает предпочтение натуральному сыру и сливочному маслу, которые покупает только на рынке.