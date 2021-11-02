Що їсти, якщо ви захворіли на COVID-19: поради лікарів

Часто при коронавірусній хворобі люди почуваються знесиленими та мають інші негативні симптоми. Покращити самопочуття та перебіг захворювання можна за допомогою деяких продуктів.

Які продукти та напої варто додати у раціон хворого та що саме безпечно вживати? Ділимось корисною інформацію у нашому матеріалі. Ці поради також будуть актуальними при грипі та застуді, які часто турбують в осінньо-зимовий період.

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Що їсти, якщо у вас COVID-19

Важливо знати, що усі рекомендації є загальними, тому ви можете обрати лише ті продукти та напої, які вам до вподоби.

Водний баланс дуже важливий



Пийте теплий чай / Фото Unsplash

Якщо ви хворієте і серед симптомів є лихоманка чи діарея, які призводять до зневоднення, необхідно підтримувати баланс рідин в організмі. Аби ваше тіло завжди було зволоженим, додайте у раціон:

воду;

чай з медом;

бульйон;

сік;

електролітні напої.

Чай наситить організм водою, а мед допоможе заспокоїти кашель. Електролітні напої потрібно вживати якщо у вас труднощі з їжею, діарея чи блювота. Натуральний сік також допоможе підтримати водний баланс та наситить корисними вітамінами.

Харчування та калорії мають значення



Приготуйте фруктове смузі / Фото Unsplash

Ваше тіло потребує багато енергії, аби ефективно боротись із захворюванням. Організм черпає сили переважно з їжі, тому важливо подбати про збалансований раціон. На жаль, поки немає досліджень, які б підтверджували позитивний вплив продуктів на перебіг коронавірусного захворювання, але білки, вітаміни A, C, D, E та цинк, які ви отримаєте зі здорових страв, точно стануть вам у пригоді. Щоб отримати дозу вітамінів приготуйте:

фруктове пюре з йогуртом та горіхами;

курячий бульйон;

чаї або морквяний суп з імбиром.

Якщо ви хочете замінити натуральні вітаміни з продуктів на добавки, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем щодо доз та терміну вживання.

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Продукти, які варто виключити



Виключіть алкоголь, якщо ви хворієте / Фото Unsplash

Першим у списку небажаних продуктів при COVID-19 є алкоголь. Він має комплексний негативний вплив на організм: зневоднює, пригнічує імунну систему, заважаючи їй боротись з вірусом, та призводить до нудоти.

Якщо серед симптомів є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, рекомендуємо виключити з раціону важко засвоювальні продукти: хрестоцвітні овочі, бобові та цільні зерна. Їхнє перетравлення потребує чимало енергії та може погіршити симптоми захворювання. Також виключіть крекери та інші хрустики, гостру і кислу їжу (лимон, оцет), адже вони можуть подразнювати горло.