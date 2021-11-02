Что есть, если вы заболели COVID-19: советы врачей

Часто при коронавирусной болезни люди чувствуют себя обессиленными и имеют другие негативные симптоми. Улучшить самочувствие и течение заболевания можно с помощью некоторых продуктов.

Какие продукты и напитки следует добавить в рацион больного и что безопасно употреблять? Делимся полезной информацией в нашем материале. Эти советы также будут актуальны при гриппе и простуде, которые часто беспокоят в осенне-зимний период.

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Что есть, если у вас есть COVID-19

Важно знать, что все рекомендации общие, поэтому вы можете выбрать только те продукты и напитки, которые вам нравятся.

Водный баланс очень важен



Пейте теплый чай / Фото Unsplash

Если вы болеете и среди симптомов есть лихорадка или диарея, которые приводят к обезвоживанию, необходимо поддерживать баланс жидкостей в организме. Чтобы ваше тело всегда было увлажненным, добавьте в рацион:

воду;

чай с медом;

бульон;

сок;

электролитные напитки.

Чай насытит организм водой, а мед поможет успокоить кашель. Электролитные напитки нужно употреблять, если у вас трудности с едой, диарея или рвота. Натуральный сок поможет поддержать водный баланс и насытить полезными витаминами.

Питание и калории имеют значение



Приготовьте фруктовое смузи / Фото Unsplash

Ваше тело требует много энергии, чтобы эффективно бороться с заболеванием. Организм черпает силы преимущественно из пищи, поэтому важно позаботиться о сбалансированном рационе. К сожалению, пока нет исследований, подтверждающих положительное влияние продуктов на течение коронавирусного заболевания, но белки, витамины A, C, D, E и цинк, которые вы получите из здоровых блюд, точно пригодятся вам. Чтобы получить дозу витаминов, приготовьте:

фруктовое пюре с йогуртом и орехами;

куриный бульон;

чай или морковный суп с имбирем.

Если вы хотите заменить натуральные витамины из продуктов на добавки, обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу доз и срока употребления.

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Продукты, которые следует исключить



Исключите алкоголь, если вы болеете / Фото Unsplash

Первым в списке нежелательных продуктов при COVID-19 является алкоголь. Он оказывает комплексное негативное влияние на организм: обезвоживает, угнетает иммунную систему, мешая ей бороться с вирусом и приводит к тошноте.

Если среди симптомов есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, рекомендуем исключить из рациона тяжело усвояющие продукты: крестоцветные овощи, бобовые и цельные зерна. Их переваривание требует немало энергии и может усугубить симптомы заболевания. Также исключите крекеры и другие хрустики, острую и кислую пищу (лимон, уксус), ведь они могут раздражать горло.