Що їсти при запальних процесах: корисна добірка з 11 продуктів

Запальні процеси в організмі не завжди є поганим явищем. Адже саме вони захищають ушкоджені ділянки від інфекцій та травм.

Особливої шкоди завдають хронічні запалення. У такому випадку варто активно боротись із ними. Ви будете здивовані, але у цьому можуть допомогти деякі продукти.

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Продукти, які допоможуть зменшити запалення

Ягоди



Ягоди дуже корисні / Фото Unsplash

Ягоди багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Але головною їхньою перевагою є антиоксиданти, які називаються антоціанами, що мають протизапальну дію. Тому, під час запальних процесів в організмі, варто вживати:

полуницю;

чорницю;

малину;

ожину.

Жирна риба

Джерелом жирних кислот часто називають рибу. Вона містить у своєму складі багато білка та довголанцюгових жирних кислот омега-3, а саме ЕПК та ДГК. Ці корисні елементи здатні зменшувати запалення, яке може призвести до метаболічного синдрому, хвороб серця, діабету та захворювань нирок. Найбільше поживних речовин у цій рибі:

лосось;

сардини;

оселедець,

скумбрія;

анчоуси.

Броколі



Броколі – хрестоцвітні овочі / Фото Unsplash

Броколі – це хрестоцвітні овочі, змішані з цвітною, брюссельською та звичайною капустою, тому вони вважаються надзвичайно поживними. Їхня протизапальна дія пов'язана з антиоксидантами, які містяться у складі. Зокрема, сульфорафан відмінно бореться із запаленням. До того ж споживання броколі допоможе знизити ризик хвороб серця та раку.

Авокадо

Авокадо – це унікальний продукт. Він наповнений калієм, магнієм, клітковиною та здоровими для серця мононенасиченими жирами. Його корисні сполуки також здатні зменшити запалення в молодих клітинах шкіри.

Зелений чай

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Зелений чай має протизапальну дію / Фото Unsplash

Про корисний вплив зеленого чаю ви напевно чули неодноразово. Він зменшує ризик серцевих захворювань, раку, хвороби Альцгеймера, ожиріння та інших. Такі властивості він отримав завдяки антиоксидантам, які також мають протизапальну дію.

Перець

Якщо ваш організм потребує вітаміну C та антиоксидантів, рекомендуємо їсти більше болгарського перцю та перцю чилі. Корисні кислоти у складі, а саме синапінова та ферулова, мають протизапальну дію.

Гриби



З грибами варто бути обережними / Фото Unsplash

У виборі грибів варто бути дуже обережним, адже є чимало неїстівних видів. Рекомендуємо обирати найкорисніші: трюфелі, гриби портобело та шиїтаке. Вони дуже низькокалорійні, багаті селеном, міддю та вітамінами групи B. За протизапальну функцію відповідають феноли та інші антиоксиданти.

Виноград

У винограді антоціани зумовлюють зменшення запальних процесів. Вони також позитивно впливають на організм та можуть знизити ризик ряду захворювань, включаючи хвороби серця, діабет, ожиріння, хворобу Альцгеймера та очей.

Помідори

Помідори багаті не лише антиоксидантами, які мають протизапальні властивості, а ще й містить у своєму складі багато вітаміну C та калію.

Чорний шоколад і какао



Шоколад смачний та корисний / Фото Unsplash

Чорний шоколад – це не лише хороший варіант для солодкого перекусу, а й чудовий протизапальний продукт. Він наповнений антиоксидантами, що може також зменшити ризик багатьох захворювань. За протизапальну діють відповідають флаваноли.

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Вишня

Вишня – це продукт 2 в 1. Вона смачна та корисна, адже багата антиоксидантами, такими як антоціани та катехіни, які борються із запаленнями.