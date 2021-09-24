Что есть при воспалительных процессах: полезная подборка из 11 продуктов

Воспалительные процессы в организме не всегда есть плохим явлением. Ведь именно они защищают поврежденные участки от инфекций и травм.

Особого вреда наносят хронические воспаления. В таком случае следует активно бороться с ними. Вы будете удивлены, но в этом могут помочь некоторые продукты.

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Продукты, которые помогут уменьшить воспаление

Ягоды



Ягоды очень полезны / Фото Unsplash

Ягоды богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Но главным их преимуществом являются антиоксиданты, которые называются антоцианами, обладающие противовоспалительным действием. Поэтому, при воспалительных процессах в организме, следует употреблять:

клубнику;

чернику;

малину;

ежевику.

Жирная рыба

Источником жирных кислот часто называют рыбу. Она содержит в своем составе много белка и длинноцепочечных жирных кислот омега-3, а именно ЭПК и ДГК. Эти полезные элементы способны уменьшать воспаление, которое может привести к метаболическому синдрому, болезней сердца, диабету и заболеваниям почек. Больше питательных веществ в этой рыбе:

лосось;

сардины;

сельдь;

скумбрія;

анчоусы.

Брокколи



Брокколи – крестоцветные овощи / Фото Unsplash

Брокколи – это крестоцветные овощи, смешанные с цветной, брюссельской и обычной капустой, поэтому они считаются чрезвычайно питательными. Их противовоспалительное действие связано с антиоксидантами, которые содержатся в составе. В частности, сульфорафан отлично борется с воспалением. К тому же потребление брокколи поможет снизить риск болезней сердца и рака.

Авокадо

Авокадо – это уникальный продукт. Он наполнен калием, магнием, клетчаткой и здоровыми для сердца мононенасыщенными жирами. Его полезные соединения также способны уменьшить воспаление в молодых клетках кожи.

Зеленый чай

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Зеленый чай обладает противовоспалительным действием / Фото Unsplash

О благотворном влиянии зеленого чая вы наверняка слышали неоднократно. Он уменьшает риск сердечных заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, ожирение и других. Такие свойства он получил благодаря антиоксидантам, которые также обладают противовоспалительным действием.

Перец

Если ваш организм нуждается в витамине C и антиоксидантах, рекомендуем есть больше болгарского перца и перца чили. Полезные кислоты в составе, а именно синапиновая и феруловая, оказывают противовоспалительное действие.

Грибы



С грибами стоит быть осторожными / Фото Unsplash

В выборе грибов стоит быть очень осторожным, ведь есть немало несъедобных видов. Рекомендуем выбирать полезные: трюфели, грибы портобело и шиитаке. Они очень низкокалорийные, богатые селеном, медью и витаминами группы B. За противовоспалительную функцию отвечают фенолы и другие антиоксиданты.

Виноград

В винограде антоцианы проводят к сокращению воспалительных процессов. Они также положительно влияют на организм и могут снизить риск ряда заболеваний, включая болезни сердца, диабет, ожирение, болезни Альцгеймера и глаз.

Помидоры

Помидоры богаты не только антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами, но и содержит в своем составе много витамина C и калия.

Черный шоколад и какао



Шоколад вкусный и полезный / Фото Unsplash

Черный шоколад – это не только хороший вариант для сладкого перекуса, но и замечательный противовоспалительный продукт. Он наполнен антиоксидантами и может также уменьшить риск многих заболеваний. За противовоспалительное действие отвечают флаванолы.

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Вишня

Вишня – это продукт 2 в 1. Она вкусная и полезная, ведь богата антиоксидантами, такими как антоцианы и катехины, которые борются с воспалениями.