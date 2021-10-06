Які медичні послуги є безкоштовними для українців, в яких серцево-судинні захворювання

Захворювання серцево-судинної системи – це хвороби, які пов'язані з патологією серця і кровоносних судин. В Україні вони є головною причиною смертності населення. Згідно зі статистичними даними, у 2019 році кількість смертей через серцево-судинні захворювання сягнула 64,3 %.

За цим показником Україна залишається світовим лідером у смертності через хвороби серця. Аби вберегти себе від них, варто ретельно слідкувати за здоров'ям. Здорово 24 розповідають, які послуги із профілактики та лікування серцево-судинних захворювань можна отримати безоплатно.

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Які послуги є безкоштовними для людей із серцево-судинними захворюваннями



Своєчасна діагностика є дуже важливою / Фото Unsplash

Важливим етапом у виявленні серцево-судинних захворювань є діагностика, яку можна пройти безкоштовно, а саме вона включає:

вимірювання артеріального тиску;

оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

електрокардіограма (ЕКГ);

аналіз крові на загальний холестерин;

швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарду). У поєднанні з результатами ЕКГ або методами діагностичної візуалізації він допомагає визначити гострий стан.

Для того, аби отримати ці послуги безоплатно, варто звернутись до сімейного лікаря. Він також може скерувати вас на інші процедури для проведення додаткових досліджень, наприклад, УЗД серця чи на консультацію до кардіолога. Препарати для лікування ви також можете отримати безкоштовно, якщо вони входять до програми "Доступні ліки". Для цього сімейний лікар повинен виписати електронний рецепт.



Ви можете отримати ліки безоплатно / Фото Unsplash

Пацієнти з інфарктом чи інсультом можуть отримати у медичному закладі безоплатно наступні послуги:

діагностика: сюди включають КТ, МРТ, ангіографію, екстрені лабораторні дослідження;

тромболітична терапія при інсульті, стентування при інфаркті та цілодобовий моніторинг стану в реанімації;

медична реабілітація при гострому перебігу захворювання;

медикаменти з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

харчування в стаціонарних умовах.

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Також МОЗ рекомендує дбати про здоров'я серця, вести активний спосіб життя та регулярно відвідувати сімейного лікаря з профілактичними візитами.