Какие медицинские услуги являются бесплатными для украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Заболевания сердечно-сосудистой системы – это болезни, связанные с патологией сердца и кровеносных сосудов. В Украине они являются главной причиной смертности населения. Согласно статистическим данным, в 2019 году количество смертей из-за сердечно-сосудистые заболевания достигла 64,3%.

По этому показателю Украина остается мировым лидером в смертности из-за болезней сердца. Чтобы уберечь себя от них, нужно тщательно следить за здоровьем. Здорово 24 рассказывают, какие услуги по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний можно получить бесплатно.

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Какие услуги являются бесплатными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями



Своевременная диагностика очень важна / Фото Unsplash

Важным этапом в выявлении сердечно-сосудистых заболеваний является диагностика, которую можно пройти бесплатно, а именно она включает:

измерения артериального давления

оценивания общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;

электрокардиограмма (ЭКГ);

анализ крови на общий холестерин;

быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда). В сочетании с результатами ЭКГ или методами диагностической визуализации он помогает определить острое состояние.

Для того, чтобы получить эти услуги бесплатно, стоит обратиться к семейному врачу. Он также может направить вас на другие процедуры для проведения дополнительных исследований, например, УЗИ сердца или на консультацию к кардиологу. Препараты для лечения вы также можете получить бесплатно, если они входят в программу "Доступные лекарства". Для этого семейный врач должен выписать электронный рецепт.



Вы можете получить лекарства бесплатно / Фото Unsplash

Пациенты с инфарктом или инсультом могут получить в медицинском учреждении бесплатно следующие услуги:

диагностика: сюда включают КТ, МРТ, ангиографию, экстренные лабораторные исследования;

тромболитическая терапия – при инсульте, стентировании – при инфаркте и круглосуточный мониторинг состояния в реанимации;

медицинская реабилитация при остром течении заболевания;

медикаменты из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;

медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты);

питания в стационарных условиях.

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Также Минздрав рекомендует заботиться о здоровье сердца, вести активный образ жизни и регулярно посещать семейного врача с профилактическими визитами.