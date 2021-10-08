Секрет гуцульських сирів: як їх виготовляють та з чим їдять

Бринза – традиційний гуцульський сир, без якого жителі гірських регіонів України не уявляють свого життя. Він став своєрідним символом українських Карпат та у 2020 році отримав статус географічного значення.

Смак цього продукту дуже особливий, адже місцеві жителі знають чимало секретів приготування сиру. Здорово 24 розповідають про традиції виготовлення бринзи та як його варто куштувати.

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Секрети виготовлення гуцульських сирів

Неймовірний смак бринзи формується завдяки певним особливостям усіх етапів. Сири виготовляють у теплий сезон, з травня по вересень. Починається все з випасання худоби, яка харчується лише свіжими травами на висоті вище 700 метрів. Збір молока відбувається виключно вручну, а для виготовлення сиру використовують 100% цільного тваринного продукту. Основою для коров'ячої чи овечої бринзи слугує копчений в диму сир будз.



Худоба випасається на висоті понад 700 метрів / Фото Unsplash

Як готують сир будз

Для його приготування молоко, зібране ввечері, нагрівають до 35 градусів та додають у свіже ранкове молоко, щоб температура складала 31 – 32 градуси. Теплу рідину проціджують, додають кляг і залишають настоятись 1 – 2 години. Протягом цього часу сир підіймається вгору, його зрізають і подрібнюють. Згодом молочний продукт відділяється від сироватки та опускається на дно, після чого його загортають у марлю та залишають стекти на 1 добу.



Приготування сиру займає багато часу / Фото Unsplash

Наступний етап полягає у просушенні сиру, яке триває близько тижня. Це часто роблять у приміщенні, де є вогонь, тоді продукт буде мати злегка копчений смак. Термін зберігання будзу всього 2 тижні, тому його часто перетворюють на бринзу, яка має більш тривалий термін придатності. Для цього будз перетирають з сіллю.



З будзу готують бринзу / Фото Unsplash

Для приготування 1 кілограма будзу необхідно 8 – 12 літрів молока. Виготовлення овечої бринзи відбувається за схожою технологією, щоправда, її проціджують через ялинові гілки, щоб смак був цікавішим

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З чим їсти та готувати бриндзу



З бринзи готують смачні вареники / Фото Pinterest / Фото Unsplash

Гуцули використовують сир для приготування майже всіх страв: він може слугувати як головним інгредієнтом, так і смачною приправою. Зазвичай бриндза стає основою для паст і баноша, звареної на сметані кукурудзяної каші. З цього сирного продукту також готують смачні вареники.