Секрет гуцульских сыров: как их изготавливают и с чем едят

Брынза – традиционный гуцульский сыр, без которого жители горных регионов Украины не представляют своей жизни. Он стал своеобразным символом украинских Карпат и в 2020 году получил статус географического значения.

Вкус этого продукта очень особенный, ведь местные жители знают немало секретов приготовления сыра. Здорово 24 рассказывают о традициях изготовления брынзы и с чем его следует пробовать.

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Секреты изготовления гуцульских сыров

Невероятный вкус брынзы формируется благодаря определенным особенностям всех этапов. Сыры изготавливают в теплый сезон, с мая по сентябрь. Начинается все с выпаса скота, который питается только свежими травами на высоте больше 700 метров. Сбор молока происходит исключительно вручную, а для изготовления сыра используют 100% цельного животного продукта. Основой для коровьей или овечьей брынзы служит копченый в дыму сыр будз.



Скот пасется на высоте более 700 метров / Фото Unsplash

Как готовят сыр будз

Для его приготовления молоко, собранное вечером, нагревают до 35 градусов и добавляют в свежее утреннее молоко, чтобы температура составляла 31 – 32 градуса. Теплую жидкость процеживают, добавляют кляг и оставляют настояться 1 – 2 часа. В течение этого времени сыр поднимается вверх, его срезают и измельчают. Впоследствии молочный продукт отделяется от сыворотки и опускается на дно, после чего его заворачивают в марлю и оставляют стечь на 1 сутки.



Приготовление сыра занимает много времени / Фото Unsplash

Следующий этап заключается в просушки сыра, которое длится около недели. Это часто делают в помещении, где есть огонь, тогда продукт будет иметь слегка копченый вкус. Срок хранения будза всего 2 недели, поэтому его часто превращают в брынзу, которая имеет более длительный срок годности. Для этого будз перетирают с солью.



С будза готовят брынзу / Фото Unsplash

Для приготовления 1 килограмма будза необходимо 8 – 12 литров молока. Изготовление овечьей брынзы происходит по схожей технологии, правда ее процеживают через еловые ветки, чтобы вкус был более интересным

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С чем есть и готовить брынзу



С брынзы готовят вкусные вареники / Фото Pinterest / Фото Unsplash

Гуцулы используют сыр для приготовления почти всех блюд: он может служить как главным ингредиентом, так и вкусной приправой. Обычно брындза становится основой для паст и баноша, сваренной на сметане кукурузной каши. С этого сырного продукта также готовят вкусные вареники.